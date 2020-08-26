«Енисей» уволил за прогулы боровшегося с коронавирусом массажиста клуба

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Красноярский «Енисей» уволил массажиста Нуретдина Аскерова за отсутствие на рабочем месте без уважительной причины.
«Енисей» уволил за прогулы боровшегося с коронавирусом массажиста клуба
  • © Нуретдин Аскеров
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Как сообщает Baza, при этом руководство клуба знало, что медик входит в специализированную бригаду скорой помощи и помогает бороться с коронавирусом. Аскеров пояснил, что работал в «красной зоне» и не мог появляться в расположении «Енисея», чтобы не подвергать риску здоровье игроков и персонала.

Тем не менее клуб решил уволить массажиста за нарушение трудовой дисциплины. Пропущенные трудодни ему зачли за прогулы.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в государство для иностранных тренеров и спортсменов.

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