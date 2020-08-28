Каспарайтис был удивлён вылету «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли

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Бывший хоккеист сборной России Дарюс Каспарайтис прокомментировал проигрыш «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли.
Каспарайтис был удивлён вылету «Вашингтона» в первом раунде Кубка Стэнли
  • Reuters

«Для меня стал большим расстройством ранний вылет Овечкина и его «Вашингтона». Там много русских ребят играло, хотелось, чтобы Ковальчук взял всё-таки Кубок Стэнли. Но получилось так, что Барри Тротц смог идеально подготовить «Айлендерс» к серии со своей бывшей командой. Конечно, это было большим удивлением, но всё было по делу», — приводит слова Каспарайтиса Sport24.

«Вашингтон» уступил в серии с «Нью-Йорк Айлендерс» и вылетел в первом раунде плей-офф второй год подряд.

Ранее в «Вашингтоне» рассказали, когда обсудят с Овечкиным новый контракт.

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