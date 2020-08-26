Старейший действующий хоккеист планеты умер на 100-м году жизни

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Старейший из действующих хоккеистов мира Марк Сертич скончался в США в возрасте 99 лет.
Старейший действующий хоккеист планеты умер на 100-м году жизни
  • Reuters

Как сообщает Twitter-аккаунт Men's League Sweaters, ветеран умер от последствий инсульта в своём доме в городе Дулут в окружении родственников и друзей. Несмотря на травмы и возраст, Сертич продолжал выходить на лёд, а его достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Как он рассказывал, за начавшуюся ещё до Второй мировой войны карьеру ему удалось забросить около 10 тыс. шайб.

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Иван Варламов скончался в возрасте 82 лет.

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