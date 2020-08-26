Старейший действующий хоккеист планеты умер на 100-м году жизни

Старейший из действующих хоккеистов мира Марк Сертич скончался в США в возрасте 99 лет.

Как сообщает Twitter-аккаунт Men's League Sweaters, ветеран умер от последствий инсульта в своём доме в городе Дулут в окружении родственников и друзей. Несмотря на травмы и возраст, Сертич продолжал выходить на лёд, а его достижение внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Как он рассказывал, за начавшуюся ещё до Второй мировой войны карьеру ему удалось забросить около 10 тыс. шайб.

There are no former hockey players.



RIP to 99-year-old hockey legend, Duluth icon, and WWII vet — Mark Sertich. pic.twitter.com/WDrwH7fehk — Men's League Sweaters (@MensLeaguers) August 25, 2020

Ранее сообщалось, что бывший защитник московского футбольного клуба «Спартак» Иван Варламов скончался в возрасте 82 лет.