Рекорд 54-летнего монгола, 2376-е место Малышко на марафоне и новая песня Федерера: околоспортивные события недели

Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер на стадионе в Дрездене подрался с фанатом своей бывшей команды «Динамо», 54-летний житель Монголии Хандсурен Оюнбилег стал самым возрастным действующим футболистом, а баскетболист Глен Райс-младший выпил бутылку вина в литовском магазине и не заплатил за неё. Актёр Михаил Ефремов рассказал, как следит за играми «Спартака» из СИЗО, биатлонист Дмитрий Малышко занял 2376-е место на Московском марафоне, а теннисист Роджер Федерер исполнил песню The Beatles в рекламном ролике. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Ляйстнер подрался с фанатом дрезденского «Динамо»

Защитник «Гамбурга» Тони Ляйстнер подрался с фанатом дрезденского «Динамо» после поражения со счётом 1:4 в матче Кубка Германии по футболу. Как видно на записи инцидента, сделанной на смартфон кем-то из посетителей «Глюксгаз-Штадиона», 30-летний спортсмен давал интервью журналисту, когда внезапно сорвался, запрыгнул на трибуну и атаковал одного из болельщиков.

Судя по всему, мужчина выкрикнул в адрес Ляйстнера что-то неприятное, за что немедленно был сбит с ног. На помощь пострадавшему прибежали другие фанаты. Вместе со стюардами им удалось отстранить 190-сантиметрового футболиста весом под 90 кг от его «жертвы». Поклонники дрезденского клуба продолжили оскорблять спортсмена, но тот взял себя в руки и больше не отвечал на провокации.

Ugly scenes in the DFB-Pokal as Hamburg defender Toni Leistner angrily confronts a fan in the stands 😮 pic.twitter.com/nFJvNOME0x — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) September 14, 2020

Разочарование немца исходом игры понятно: «Гамбург» сейчас выступает во второй Бундеслиге, а его соперник — дивизионом ниже. Пикантности ситуации придаёт тот факт, что уроженец Дрездена Ляйстнер в прошлом защищал именно цвета «Динамо». Комментируя свои действия, защитник подчеркнул, что в своих репликах оппоненты затронули его семью. За эту выходку он получил дисквалификацию на пять матчей, из которых два условно, и штраф в размере €8 тыс.

Ляйстнер перешёл в «Гамбург» меньше месяца назад. А в начале 2020 года он мог оказаться у Леонида Слуцкого в «Рубине», но посчитал перспективу переезда в Казань «баловством» после жизни в Лондоне и Берлине. Специализированный портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €1 млн.

54-летний монгол стал самым старым действующим футболистом

Монгольский футболист Хандсурен Оюнбилег возобновил карьеру через 24 года после завершения выступлений. 54-летний спортсмен с пышной седой шевелюрой вышел на замену в составе «Сумиды-Гепро» из Улан-Батора на 86-й минуте, сразу грубо нарушил правила, но затем несколько раз эффектно отобрал мяч. Впрочем, сыгравший свой первый матч с 1996 года Оюнбилег не смог помочь «Сумиде-Гепро» уйти от поражения во встрече с «Улан-Батором» (2:3).

Безоговорочный аутсайдер чемпионата Монголии проиграл все 16 матчей с суммарной разницей 7:84. Как сообщил аккаунт «Сумиды-Гепро» в соцсетях, с клубом уже связались из Швеции и попросили майку «дедушки», ставшего самым возрастным играющим футболистом. Оюнбилег побил достижение 53-летнего японца Кадзуйоси Миуры, который по несколько раз за сезон выходит на поле в форме «Йокогамы».

En Mongolia Sumida Gepro volvió a perder, esta vez 3-2 contra

Ulaanbaatar. En total jugo 14 partidos de los cuales perdió todos, recibió 82 goles y solo marcó 7. Pero eso no es lo peor: ayer hicieron jugar a un señor de 54 años en el complemento pic.twitter.com/S93Nv4kfag — Juan Manuel D'Angelo (AKA Futboltrotters) (@futboltrotters) September 13, 2020

А в Книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной футболист всех времён внесён вратарь Исаак Хайик. В апреле 2019 года он отыграл полный матч в одной из низших лиг Израиля в 73 года. В России соответствующий рекорд принадлежит бывшему президенту ижевского «Газовика-Газпрома» Владимиру Тумаеву. В октябре 2005 года он в последний раз вышел на зелёный газон в возрасте 58 лет и даже забил мяч. Экстравагантного функционера выпускали в концовке матчей на протяжении 14 сезонов. За это время он сыграл 133 встречи и отличился девять раз.

Ефремов ждёт от «Спартака» борьбы с «Зенитом» за чемпионство

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет после смертельного ДТП, старается следить за ходом футбольного чемпионата страны даже в стенах СИЗО-5 «Водник». В переписке со спортивным журналистом Артёмом Локаловым он посетовал, что впервые не смог посмотреть целиком матч между своим любимым «Спартаком» и ЦСКА, поскольку на телевизоре в СИЗО нет подписки на телеканал «Матч Премьер». При этом федеральный «Матч ТВ» смотреть можно, так что Ефремов увидел наиболее интересные отрезки игры в передаче «После футбола» с Георгием Черданцевым.

«Грустно, что так сыграли, да ещё с «конями». Надеюсь, «Спартак» хотя бы поборется с «газом», — написал заключённый, имея ввиду «Зенит».

После вынесения приговора Ефремов завершил отношения с Эльманом Пашаевым, которого затем лишили статуса адвоката. Новый защитник известного актёра Роман Филиппов намерен добиться для своего клиента условного срока. По совместительству этот юрист занимается армрестлингом, где имеет впечатляющие успехи. Так, Филиппов выигрывал чемпионаты России, Европы и мира.

По сведениям СМИ, он является близким другом Евгении Давыдовой — дочери Петра Хархорина, который считается лучшим адвокатом страны по делам о ДТП.

Сын легендарного баскетболиста НБА устроил пьяный дебош в Литве

В очередную скандальную ситуацию попал американский баскетболист Глен Райс — младший, карьера которого в последнее время катится по наклонной. В 2013-2015 годах 198-сантиметровый защитник провёл несколько матчей за «Вашингтон Уизардс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Однако с тех пор он сменил 14 клубов. Очередным провалом завершилась его попытка закрепиться в литовском «Ювентусе».

В начале сентября 29-летнего спортсмена отправили восвояси уже через пять дней после подписания контракта. Прибыв в Утену, Райс проигнорировал предписание по самоизоляции для профилактики коронавируса и первой же ночью пошёл в местный бар. Он критиковал предоставленное «Ювентусом» жильё, уехал в Вильнюс для похода по ночным клубам, явился на тренировку в пьяном виде, отпускал шутки и падал при малейшем контакте. Кроме того, Райс предложил одноклубнику подраться из-за плохого паса. В конце концов, терпение руководства лопнуло.

Уже после отъезда скандалиста в интернете появилось видео, на котором Райс спрятал бутылку вина в местном супермаркете и тайком выпил её прямо в торговом зале. Баскетболист покинул магазин, так и не заплатив за спиртное. Инцидент произошёл в позднее время суток, когда продажа алкоголя в Литве официально запрещена.

Video of Glen Rice Jr. adventure in Lithuanian shopping center was released. Glen Rice Jr. took a bottle of wine when alcohol selling hours were over, hid it in another shelf and later came back to it and drank the wine. He didn't pay for it either. pic.twitter.com/UQgUuZuLAb — Karolis Morkūnas (@karolismorkunas) September 18, 2020

В 2015 году Райс подрался в ресторане и получил пулевое ранение в ногу, попытался скрыться и был задержан полицией с украденным пистолетом и марихуаной. В следующем году его арестовали по обвинению в ограблении баскетболиста Джордана Кэлахана. Дебошир является сыном знаменитого Глена Райса, который становился чемпионом НБА и признавался самым ценным игроком лиги.

Малышко проиграл полтора часа чемпиону Московского марафона

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2019 по биатлону Дмитрий Малышко принял участие в Московском марафоне. Заслуженный мастер спорта России преодолел дистанцию в 42,2 км за 3 часа 44 минуты и 22 секунды. В своей возрастной категории 33-летний Малышко занял 597-е место, а в общей классификации — 2376-е. Вместе с ним бежал чемпион мира по лыжным гонкам Алексей Петухов. Всего же на старт первого марафона после пандемии вышли около 25 тыс. человек. Для сравнения, победитель мужского забега показал результат 2:16:07.

«Первый полноценный марафон для поддержания формы — 42,2 км. Не раз слышал фразу «Марафон начинается с 35-го километра». И это правда!» — поделился Малышко в Instagram.

Не меньше легкоатлетического марафона он любит лыжный. Так, на Авачинском марафоне в 2019 году Малышко занял 20-е место, уступив победителю 60-километровой дистанции 14 минут и 22 секунды. Причём раньше его результаты были лучше: восьмое место в 2018 году и третье в 2013-м.

В профильном виде спорта дела у Малышко складываются не слишком успешно. Он принял решение пропустить проходящий в эти дни в Тюмени чемпионат России по лыжероллерам, на котором состязаются ведущие биатлонисты страны. Малышко не попал в состав национальной сборной на сезон-2020/21 и должен готовиться к зиме самостоятельно. Ходили слухи даже, что биатлонист близок к завершению профессиональной карьеры. Впрочем, президент Спортивной федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев считает, что Малышко готов продолжать выступления на высоком уровне.

Федерер исполнил песню «битлов» и подвергся критике экоактивистов

Выдающийся теннисист Роджер Федерер исполнил песню «With a Little Help from My Friends» британской группы The Beatles. Пропустивший Открытый чемпионат США из-за восстановления после операции на колене спортсмен снялся в рекламе швейцарской телекоммуникационной компании Sunrise. В начале ролика Федерер сидит на стуле в центре пустого бара и негромко напевает под акустическую гитару. Затем на месте событий постепенно появляются другие люди, и действо перерастает в весёлую тусовку с танцами.

Высказываясь о своих впечатлениях, Федерер признался, что обладает не самым лучшим голосом, а потому для пения в публичном месте ему пришлось пересилить себя. Хотя у швейцарца уже имелся опыт такого рода. Во время Australian Open 2017 года он вместе с болгарином Григором Димитровым и немцем Томми Хаасом исполнил песню «Hard to Say I'm Sorry» американской рок-группы Chicago.

«Организуем свой бойз-бенд», — пошутил тогда Федерер.

Всего за один день видео собрало более полумиллиона просмотров и четыре тысячи комментариев в его Instagram. К сегодняшнему дню пост увидели 1,365 млн человек.

Между тем, экоактивисты обрушились на Федерера с критикой за спонсорский контракт с банком Credit Suisse, который финансирует разработку новых нефтяных месторождений. От него требуют немедленно прекратить сотрудничество: с этой целью в начале 2020 года была запущена акция «Роджер, очнись». В своём очередном обращении активисты спросили теннисиста, почему он поддерживает банк, который разжигает экономический кризис и одобряет бурение и вырубку леса в бассейне Амазонки.