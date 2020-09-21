Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти наголо

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RT
Содержащийся в СИЗО №5 Москвы артист Михаил Ефремов постригся почти наголо. Об этом RT сообщил один из членов ОНК, посетивший этот изолятор.
Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти наголо
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — сказал RT правозащитник. 

Член ОНК также рассказал, что сегодня впервые с конца марта правозащитники получили возможность посещать заключённых в камерах и побывали в том числе и в той, где содержится актёр. 

«Это небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения», — добавил собеседник RT. 

Ранее Ефремова навестила в СИЗО его супруга София Кругликова.

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