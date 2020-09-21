Михаил Ефремов в СИЗО постригся почти наголо
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- РИА Новости
«Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо», — сказал RT правозащитник.
Член ОНК также рассказал, что сегодня впервые с конца марта правозащитники получили возможность посещать заключённых в камерах и побывали в том числе и в той, где содержится актёр.
«Это небольшая камера с телевизором, холодильником, электрочайником. Ни у Ефремова, ни у двух его соседей претензий к условиям содержания нет. Они некурящие, но с пониманием относятся к тому, что артист курит. Тем более что там есть вентилятор, способствующий проветриванию помещения», — добавил собеседник RT.
Ранее Ефремова навестила в СИЗО его супруга София Кругликова.