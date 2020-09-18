УФСИН Москвы отменяет ограничения для ОНК на посещения СИЗО

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RT
Ограничения для членов ОНК Москвы на посещения следственных изоляторов, введённые в марте в связи с эпидемией коронавируса, отменяются с 21 сентября. Об этом RT сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
УФСИН Москвы отменяет ограничения для ОНК на посещения СИЗО
  • РИА Новости

«Со следующей недели у нас снова появится возможность покамерного обхода СИЗО и колоний-поселений, подведомственных УФСИН Москвы», — сказал он. 

Возможность посещать камеры предусмотрена федеральным законом об ОНК и является ключевым элементом общественного контроля за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, подчеркнул собеседник RT. 

Во время эпидемии коронавируса с 30 марта посещения СИЗО Москвы членами ОНК были полностью отменены. 

Постепенно ограничения смягчались: некоторое время правозащитники общались с заключёнными в помещениях для краткосрочных свиданий через стеклянную перегородку, а в последнее время — в следственных кабинетах.

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