УФСИН Москвы отменяет ограничения для ОНК на посещения СИЗО

Ограничения для членов ОНК Москвы на посещения следственных изоляторов, введённые в марте в связи с эпидемией коронавируса, отменяются с 21 сентября. Об этом RT сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.

«Со следующей недели у нас снова появится возможность покамерного обхода СИЗО и колоний-поселений, подведомственных УФСИН Москвы», — сказал он.

Возможность посещать камеры предусмотрена федеральным законом об ОНК и является ключевым элементом общественного контроля за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы, подчеркнул собеседник RT.

Во время эпидемии коронавируса с 30 марта посещения СИЗО Москвы членами ОНК были полностью отменены.

Постепенно ограничения смягчались: некоторое время правозащитники общались с заключёнными в помещениях для краткосрочных свиданий через стеклянную перегородку, а в последнее время — в следственных кабинетах.