В УФСИН напомнили об ограничениях на посещение СИЗО для священнослужителей и ОНК

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RT
Начальник УФСИН Москвы генерал Сергей Мороз сообщил о сохраняющихся из-за коронавируса ограничениях на посещение столичных СИЗО для священнослужителей и членов ОНК. Об этом рассказал специальный корреспондент RT, член ОНК Борис Клин.
В УФСИН напомнили об ограничениях на посещение СИЗО для священнослужителей и ОНК
  • РИА Новости

«В марте главный санитарный врач ФСИН ввёл ряд ограничений. Часть из них была потом отменена, но в части покамерного обхода это постановление отменено только в отношении сотрудников прокуратуры. Пока покамерный обход не могут осуществлять ни ОНК, ни священники Русской православной церкви, хотя было обращение Священного синода», — сказал Мороз в ходе встречи с членами ОНК Москвы. 

В настоящее время члены комиссии встречаются с заключёнными в следственных кабинетах с соблюдением всех санитарных норм. 

Руководитель УФСИН пообещал направить запрос главному санитарному врачу ФСИН Артёму Галкину о возобновлении покамерных обходов. 

Он также сообщил, что за время эпидемии коронавируса в следственных изоляторах Москвы зарегистрированы и подтверждены Роспотребнадзором 54 случая заболевания, но нет ни одного летального исхода.

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