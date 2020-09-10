В УФСИН напомнили об ограничениях на посещение СИЗО для священнослужителей и ОНК
- РИА Новости
«В марте главный санитарный врач ФСИН ввёл ряд ограничений. Часть из них была потом отменена, но в части покамерного обхода это постановление отменено только в отношении сотрудников прокуратуры. Пока покамерный обход не могут осуществлять ни ОНК, ни священники Русской православной церкви, хотя было обращение Священного синода», — сказал Мороз в ходе встречи с членами ОНК Москвы.
В настоящее время члены комиссии встречаются с заключёнными в следственных кабинетах с соблюдением всех санитарных норм.
Руководитель УФСИН пообещал направить запрос главному санитарному врачу ФСИН Артёму Галкину о возобновлении покамерных обходов.
Он также сообщил, что за время эпидемии коронавируса в следственных изоляторах Москвы зарегистрированы и подтверждены Роспотребнадзором 54 случая заболевания, но нет ни одного летального исхода.