Во ФСИН объяснили этапирование заключённых московских СИЗО до вступления приговоров в силу

После ослабления карантинных мер, введённых из-за коронавируса, возобновилась практика вывоза осуждённых из московских СИЗО в другие регионы до вступления приговоров в силу. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Примерно по 70—80 заключённых из каждого крупного мужского СИЗО столицы ежемесячно отправляют в другие регионы сразу после вынесения судом приговора, не дожидаясь рассмотрения апелляционных жалоб. Из женского СИЗО №6 каждый месяц вывозят приблизительно 20 человек», — сказал собеседник RT.

По его словам, такая практика существовала и раньше, а после окончания карантина возобновилась.

«Раньше заключённый писал заявление с отказом от этапирования в другой регион до рассмотрения жалобы на приговор суда, а теперь представители администраций московских СИЗО заявляют, что мнение арестантов и адвокатов не имеет значения», — отметил правозащитник.

В ОНК утверждают, что осуждённые участвуют в рассмотрении своих жалоб на приговоры с помощью видеосвязи.

Как добавили в ОНК, заключённые жалуются правозащитникам на то, что фактически лишаются при этом помощи адвоката, многие не в состоянии оплатить защитникам перелёты, гостиницы.

Во ФСИН прокомментировали RT ситуацию с этапированием.

«В целях соблюдения требований ст. 23 федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» ФСИН России принято решение о переводе осуждённых по согласованию с судами для дальнейшего содержания под стражей в СИЗО других близлежащих территориальных органов ФСИН России, где имеются условия для их размещения», — говорится в ответе ФСИН на запрос RT о причинах этапирования столичных арестантов в другие регионы.

Статья 23 закона предусматривает предоставление заключённому в СИЗО индивидуального спального места и устанавливает норму санитарной площади в камере в размере 4 кв. м.

Нарушения прав подсудимых на защиту в сложившейся ситуации во ФСИН не усматривают. В пресс-бюро ведомства указывают на то, что для участия адвокатов в рассмотрении уголовных дел «используется видео-конференц-связь, которая получила широкое применение в судах».

Как подчёркивается, точно так же и заключённые могут воспользоваться этим правом, что «отвечает закреплённому в Конституции России принципу состязательности, а также правовым позициям Европейского суда по правам человека».

Кроме того, добавили в ведомстве, решение по данному вопросу принимает суд.

«Вопрос о форме участия в судебном заседании осуждённого, содержащегося под стражей, решается судьёй апелляционной инстанции», — подчеркнули в пресс-бюро ФСИН.

Ранее в УФСИН Москвы сообщили, что передачи для вновь поступивших в столичные СИЗО будут приниматься без предварительной записи в электронной очереди.