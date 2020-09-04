В ОНК Москвы сообщили о жалобах заключённых СИЗО на график судебных заседаний

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы получает жалобы заключённых столичных СИЗО на ежедневные судебные заседания. Об этом RT рассказали в ОНК.

«Заключённых не устраивает такой плотный график судебных слушаний, из-за этого они лишаются возможности встречаться с адвокатами для обсуждения линии защиты, не получают медицинской помощи — врачи просто лишены возможности даже осмотреть арестантов», — сказал RT один из членов комиссии.

По его словам, к правозащитникам обратилась женщина, доставленная в больницу СИЗО «Матросская Тишина», которую ежедневные выезды в суд лишают возможности пройти полноценное обследование.

«В СИЗО №4 к членам ОНК обратился мужчина с жалобами на кашель с кровью и диарею, и сегодня в ходе проверки выяснилось, что спустя неделю после поступления обращения медицинскую помощь ему оказать не смогли, его каждый день вывозили в суд», — рассказал правозащитник, отметив, что такой график судебных заседаний привёл к тому, что один из арестованных объявил о голодовке.

В ОНК также рассказали, что сама процедура этапирования заключённых из СИЗО в суды и обратно носит тяжёлый характер.

«Подсудимых поднимают рано утром — в 05:30—06:00, переводят в камеры сборного отделения, где на протяжении двух и более часов они ждут конвой. Потом в переполненных автозаках по столичным пробкам везут в суды, и это тоже длится часами, а вечером, после заседания, процедура повторяется — и арестанты попадают в свои камеры в 01:00—02:00, а утром всё снова», — рассказал член ОНК.

Ранее в ОНК сообщили, что находившийся в СИЗО №4 слепой заключённый Александр Замятин переведён под домашний арест.