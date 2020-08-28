Слепого заключённого перевели из СИЗО под домашний арест после публикации RT

Находившийся в СИЗО №4 слепой заключённый Александр Замятин переведён под домашний арест. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы со ссылкой на представителя администрации изолятора.

Как писал RT, члены комиссии обнаружили в СИЗО потерявшего зрение и получившего инвалидность I группы Александра Замятина 9 июня 2020 года.

В соответствии с постановлением правительства России от 14 января 2011 года, отметили тогда правозащитники, болезни глаз, сопровождающиеся полной потерей зрения, отнесены к заболеваниям, препятствующим содержанию под стражей.

По данным RT, Замятин обвиняется в убийстве в августе 2011 года главы городского поселения Сергиев Посад Московской области Евгения Душко. Сейчас его дело рассматривает Московский областной суд. В беседе с ОНК заключённый заявил, что не признаёт себя виновным.

Замятин, по данным следствия, входил в состав банды Константина Пискарёва (Кости Большого), действовавшей на территории столичного региона с 1999 по 2016 год. Кроме Душко, банде инкриминируется ещё не менее 18 убийств.