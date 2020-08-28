Слепого заключённого перевели из СИЗО под домашний арест после публикации RT

Короткая ссылка
RT
Находившийся в СИЗО №4 слепой заключённый Александр Замятин переведён под домашний арест. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы со ссылкой на представителя администрации изолятора.
Слепого заключённого перевели из СИЗО под домашний арест после публикации RT
  • РИА Новости

Как писал RT, члены комиссии обнаружили в СИЗО потерявшего зрение и получившего инвалидность I группы Александра Замятина 9 июня 2020 года.

В соответствии с постановлением правительства России от 14 января 2011 года, отметили тогда правозащитники, болезни глаз, сопровождающиеся полной потерей зрения, отнесены к заболеваниям, препятствующим содержанию под стражей.

По данным RT, Замятин обвиняется в убийстве в августе 2011 года главы городского поселения Сергиев Посад Московской области Евгения Душко. Сейчас его дело рассматривает Московский областной суд. В беседе с ОНК заключённый заявил, что не признаёт себя виновным. 

Замятин, по данным следствия, входил в состав банды Константина Пискарёва (Кости Большого), действовавшей на территории столичного региона с 1999 по 2016 год. Кроме Душко, банде инкриминируется ещё не менее 18 убийств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить