В ОНК сообщили о содержании в СИЗО Москвы слепого заключённого

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RT
Члены Общественной наблюдательной комиссии обнаружили в СИЗО №4 Москвы заключённого, потерявшего зрение.
В ОНК сообщили о содержании в СИЗО Москвы слепого заключённого
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«При посещении СИЗО №4 члены комиссии встретились с Александром Замятиным, который заявил, что, находясь под стражей с 2017 года, полностью потерял зрение и получил первую группу инвалидности», — рассказал специальный корреспондент RT и член комиссии Борис Клин. 

По его словам, причины, по которым Замятин продолжает оставаться в изоляторе, комиссии не известны.

«В соответствии с постановлением правительства №3 от 14 января 2011 года, болезни глаз, сопровождающиеся полной слепотой отнесены к заболеваниям, препятствующим содержанию под стражей», — отметил правозащитник. 

Члены ОНК рекомендовали срочно направить Замятина на повторное медицинское освидетельствование на предмет наличия у него заболевания, исключающего содержание в изоляторе.

По данным RT, Александру Замятину предъявлено обвинение в убийстве в августе 2011 года главы городского поселения Сергиев Посад Московской области Евгения Душко. В настоящее время уголовное дело рассматривает Московский областной суд.

Следствие считает, что Зямятин входил в состав банды Константина Пискарёва, известного под прозвищем «Костя Большой», которая действовала на территории столичного региона с 1999 по 2016 годы. На счету бандитов не менее 18 убийств, в том числе Евгения Душко.

Замятин в ходе общения с членами ОНК заявил, что не признаёт себя виновным.

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