В УФСИН Москвы рассказали о порядке приёма передач в СИЗО

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RT
УФСИН Москвы заявило, что передачи для вновь поступивших в столичные СИЗО будут приниматься без предварительной записи в электронной очереди.
В УФСИН Москвы рассказали о порядке приёма передач в СИЗО
  • РИА Новости

«В следственных изоляторах УФСИН России по Москве осуществляется приём продуктов питания и предметов первой необходимости для вновь поступающих подозреваемых, обвиняемых и осуждённых без предварительной записи в электронной очереди», — говорится в сообщении.

27 августа в ОНК Москвы заявили RT, что заключённые столичных следственных изоляторов вынуждены ждать передач более трёх недель.

Как поясняли в комиссии, задержки связаны с тем, что по указанию главного санитарного врача ФСИН изоляторы принимают не более 20 передач в день и только по предварительной записи в электронной очереди. 

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