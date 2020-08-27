В ОНК Москвы рассказали об ограничениях на приём передач в СИЗО

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RT
Заключённые столичных следственных изоляторов вынуждены ждать передач более трёх недель. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
В ОНК Москвы рассказали об ограничениях на приём передач в СИЗО
  • РИА Новости

«2 июля в СИЗО столицы был возобновлён приём передач, прекращённый весной из-за эпидемии коронавируса. Но теперь, по указанию санитарного врача ФСИН, принимают не более 20 передач в день и только по предварительной электронной записи», — сказал представитель комиссии. 

Он отметил, что в наиболее крупных московских СИЗО свободных мест в электронной очереди уже нет вплоть до 20 сентября. 

По словам собеседника RT, вечером 26 августа при проверке СИЗО №4 к членам ОНК обратились двое мужчин, которым суд 6 августа отменил домашний арест и отправил в следственный изолятор. 

«Один из них сказал, что шортами и футболкой с ним поделились сокамерники, другой говорил, что каждый день стирает одежду и сушит её на себе. У них нет ни сменных вещей, ни белья, и родственники не смогли им ничего передать из-за отсутствия свободных мест в электронной очереди», — рассказал правозащитник. 

Другие заключённые заявили, что передачи поступают к ним примерно раз в три недели, добавил представитель ОНК.

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