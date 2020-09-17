Жена Ефремова посетила актёра в СИЗО

Жена Михаила Ефремова София Кругликова впервые посетила осуждённого актёра в следственном изоляторе.

«В соответствии с действующими правилами краткосрочные свидания по длительности не превышают двух часов. Проводятся они в специальном помещении. В СИЗО-5 это кабины, разделённые стеклянной перегородкой, в кабинах установлены стулья и телефонные аппараты, через которые и происходит общение», — рассказал RT источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

Секретарь ОНК Алексей Мельников подтвердил эту информацию.

Ранее член ОНК Георгий Иванов, посетивший Ефремова в изоляторе, заявил, что актёра перевели из карантинной камеры в обычную.