Ефремов рассказал, о чём сожалеет

Актёр Михаил Ефремов, содержащийся в московском СИЗО №5, ответил на письмо RT. Артист рассказал, о чём он больше всего сожалеет и что думает о своём бывшем адвокате Эльмане Пашаеве.

«Что вышло, то вышло. Такая, значит, судьба. В тот день (когда произошло ДТП. — RT) я, увы, ничего не помню где-то с 13:00. Так что мораль проста — пить надо меньше», — заявил Ефремов.

При этом Ефремов считает, что Пашаев «просто не очень понял, а может, наоборот, очень понял», что дело актёра является резонансным.

«Но, короче, ничего и, к сожалению, никого не вернёшь. Это, конечно, ужасно», — заявил Ефремов.

Ранее член ОНК Георгий Иванов, посетивший Ефремова в изоляторе, заявил, что актёра перевели из карантинной камеры в обычную.