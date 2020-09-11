Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную

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RT
Артист Михаил Ефремов, содержащийся в СИЗО №5, переведён из карантинной камеры в обычную. Об этом RT сообщил член ОНК Георгий Иванов, посетивший актёра в изоляторе.
Ефремова перевели из карантинной камеры в обычную
  • РИА Новости

«Михаил Ефремов рассказал, что сегодня был переведён из карантинной камеры. Новая — четырёхместная, но там было два человека, Ефремов стал в ней третьим», — сказал правозащитник.

По его словам, к условиям содержания у актёра претензий нет, в камере есть холодильник и телевизор.

«Ефремов сказал, что один его сосед обвиняется по статье, связанной с нарушением оборота наркотиков, а другой — по какому-то делу, связанному со строительством. Артист заверил членов комиссии, что отношения с новыми соседями у него прекрасные», — рассказал Иванов.

Он добавил, что во дворике, куда Ефремова с сокамерниками выводят на прогулки, есть теннисный стол, и артист говорит, что с удовольствием играет с ними.

Собеседник RT также сообщил, что в первые дни пребывания в СИЗО Ефремов получил более 100 писем от поклонников и обещал на все ответить в ближайшие дни.

«Сотрудники изолятора говорят, что к Ефремову началось паломничество, простые люди несут передачи, одна бабушка принесла пирог собственного приготовления, но ничего этого в СИЗО принять не могут: за несколько дней месячный лимит в 30 кг на передачи Михаил уже исчерпал. Сам он просил передать, что у него всё нормально, он ни в чём не нуждается», — уточнил член ОНК.

Ранее Ефремов рассказал членам ОНК о ходе поисков нового адвоката.

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