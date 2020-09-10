Ефремов рассказал членам ОНК о ходе поисков нового адвоката
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- РИА Новости
«Есть много адвокатов, которые хотят взяться за это. Гофштейн, Тарасов и другие», — сказал артист правозащитникам.
Он уточнил, что решение вопроса о выборе защитника он доверяет своей супруге.
Ефремов подчеркнул в беседе с ОНК, что вопрос о том, кто будет представлять его в суде апелляционной инстанции, является для него сейчас главным, а претензий к условиям содержания у него нет.
По имеющейся у RT информации, жена Михаила Ефремова ищет нового адвоката для мужа, но пока с выбором не определилась.
По словам специального корреспондента RT, члена ОНК Москвы Бориса Клина, посетившего Ефремова 9 сентября в СИЗО, артист дал понять в ходе беседы, что остался недоволен работой своего адвоката Эльмана Пашаева.