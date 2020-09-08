Признан виновным: суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения. Кроме того, суд постановил взыскать с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации. После оглашения приговора Ефремова вывели из здания суда и увезли в СИЗО.

Пресненский суд Москвы приговорил актёра Михаила Ефремова к восьми годам колонии по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце.

Суд признал артиста виновным в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека и совершённом в состоянии опьянения.

«Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима», — приводит РИА Новости решение судьи Елены Абрамовой.

Артиста также лишили прав сроком на три года, удовлетворив требование прокурора.

На оглашение приговора Ефремов прибыл без вещей, в руках у артиста была только папка с документами. Ефремова взяли под стражу прямо в зале суда, до этого актёр содержался под домашним арестом. Он отреагировал на приговор без эмоций, стоял с опущенной головой.

Также по теме «Искренне раскаиваюсь, если это сделал я»: Ефремов признал вину в смертельном ДТП Михаил Ефремов заявил, что признаёт вину в смертельном ДТП и «искренне раскаивается», если это сделал он. Выступая в ходе судебного...

Помимо этого, суд постановил взыскать с артиста 800 тыс. рублей в качестве компенсации старшему сыну Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с участием Ефремова.

Напомним, вдова, брат и сын погибшего заявили символические иски на 1 рубль каждый — данная сумма была им выплачена. Также всем потерпевшим от лица Ефремова было переведено по 200 тыс. рублей наложенным платежом, однако свою часть взял только старший сын Захарова Виталий, передаёт РИА Новости.

В ходе процесса судья отметила, что Ефремов не признал вину при рассмотрении дела.

«При рассмотрении дела Ефремов заявил, что вину в совершении преступления не совершал... тем не менее она подтверждается исследованными в суде доказательствами», — заявила судья в ходе оглашения приговора.

Суд не поверил, что на стадии предварительного следствия артист признал вину в аварии из-за стресса и алкоголя, и назвала такие доводы неубедительными.

«Допрос по просьбе Ефремова был отложен, и он давал показания, уже не находясь в состоянии опьянения, и был способен осознавать свои действия», — отметила Елена Абрамова.

Также суд отверг доводы защиты, утверждавшей, что Михаил Ефремов в момент аварии находился не за рулём автомобиля, а на пассажирском сиденье. Судья отметила, что показания Ефремова, заявившего, что он не помнит случившееся, но предполагает, что не находился за рулём, «суд не может принять в качестве достоверных». Также Абрамова напомнила, что указанные доводы защиты «опровергаются доказательствами».

Показания свидетелей защиты, заявивших, что актёр в момент аварии был в машине не один, суд также не принял.

«С учётом записи с камер наблюдения и траектории движения транспортного средства... по ходу движения пассажир не садился», — указала судья.

Показания актёра Никиты Высоцкого в защиту Ефремова, а также других его друзей судья сочла малоинформативными, отметив, что они не были свидетелями ДТП.

Помимо этого, суд отверг доводы защиты о том, что Сергей Захаров погиб из-за действий очевидцев аварии либо врачей.

«Действия Захарова не могли стать причиной аварии. Доводы защиты, что смерть наступила из-за того, что очевидцы перевернули его машину после ДТП, и неоказания комплекса медицинских услуг, являются голословными», — приводит РИА Новости слова приговора.

При этом Ефремову зачли время, проведённое под домашним арестом.

«Срок наказания исчислять с момента оглашения приговора. С 10 июня по 7 сентября зачесть срок лишения свободы из расчёта два дня домашнего ареста за день содержания под стражей», — говорится в решении.

Также суд не стал лишать актёра государственных наград. Они стали смягчающими обстоятельствами по делу. Также суд учёл положительные характеристики и наличие у обвиняемого несовершеннолетних детей.

Напомним, в ходе прений сторон прокурор настаивал на 11 годах колонии общего режима и запрете на три года после освобождения садиться за руль.

После оглашения приговора Ефремова вывели из здания суда, посадили в автозак и увезли в СИЗО.

Адвокат вдовы, младшего сына и брата Сергея Захарова Анна Бутырина сообщила, что они не станут обжаловать приговор. В то же время о намерении обжаловать приговор заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

Михаил Ефремов попал в ДТП 8 июня на Смоленской площади, передвигаясь в автомобиле Jeep Grand Cherokee. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчина со множественными травмами был доставлен в НИИ имени Склифосовского, где через несколько часов умер.

В прокуратуре сообщили, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, также в его крови обнаружили следы наркотиков.

13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова и заявил, что «не знает, как ему дальше жить». Однако в ходе заседания суда 31 августа Ефремов заявил, что не помнит, был ли он за рулём в день аварии. Говоря о моменте, когда он признал вину, Ефремов заявил, что был «с похмелья нервным». На прошедшем 1 сентября заседании Михаил Ефремов заявил, что не может с уверенностью сказать, что именно он запечатлён на видеозаписи с места аварии. 3 сентября на заседании суда Ефремов заявил, что признаёт свою вину в ДТП, в результате которого погиб человек, и «искренне раскаивается, если это сделал он».