«Не знаю, я это или не я»: как прошло заседание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Пресненский суд Москвы завершил исследование доказательств по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, сообщает ТАСС.
«Судебное следствие завершено, прения сторон назначаем на 3 сентября 10:00 мск», — постановила судья Елена Абрамова.
В ходе предстоящего заседания стороны смогут обобщить доказательства, а гособвинение — озвучить наказание, которое будет запрашивать для обвиняемого. После этого Ефремов сможет выступить с последним словом, после чего суд удалится для вынесения приговора.
На прошедшем 1 сентября заседании Михаил Ефремов заявил, что не может с уверенностью сказать, что именно он запечатлён на видеозаписи с места аварии.
«Не знаю, я это или не я. Вроде да, а вроде нет. По жестам я себя узнать не могу», — приводит его слова «Комсомольская правда».
Актёр вновь призвал сделать биологическую экспертизу пассажирской подушки безопасности. При этом эксперт Алексей Глушенков в суде сообщил, что экспертиза не подтвердила наличие следов эпителия кого-либо на пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова.
«Я сделал срезы с рулевого колеса, подушки безопасности рулевого колеса, и пассажирской подушки. На водительской были найдены следы эпителиев и маленькое пятно бурого цвета. А вот следов на пассажирской подушке не было», — цитирует Глушенкова ТАСС.
Кроме того, Ефремов назвал фейком снятую свидетельницей видеозапись, на которой его вытаскивают с водительского сиденья джипа после ДТП. Как сообщает РИА Новости, запись была сделана сотрудницей бистро Светланой Набокиной.
«Это видео фейк, как и все, что с вами связано», — заявил Ефремов, обращаясь в сторону адвоката потерпевших.
Его адвокат Эльман Пашаев на заседании усомнился в достоверности записи, отметив, что видео якобы получено незаконным путем. Однако судья удовлетворила ходатайство и приобщила видео к материалам дела.
Набокина также сообщила, что Ефремов находился за рулём во время ДТП. Женщина пояснила, что работает рядом с местом, где произошла авария, и после инцидента стала снимать произошедшее на телефон. Она рассказала, что видела, как с водительской стороны джипа вывели мужчину.
«В тот момент я не знала, что это Ефремов. Я только помню, что этот водитель был в пиджаке и тёмных брюках или джинсах. Позже из новостей я узнала, что это актёр Ефремов», — сказала она.
Напомним, что 31 августа свидетель Илья Бабиков в ходе заседания суда заявил, что лично вытаскивал актёра Михаила Ефремова с места водителя сразу после ДТП в центре Москвы.
«Вначале подбежали к джипу. Я увидел, что друг выводит человека с водительского места. Я подхватил его и вдвоем мы посадили водителя на клумбу. Я узнаю, это был Ефремов», — сказал Бабиков.
Выслушав требования потерпевшей стороны, Ефремов на заседании 1 сентября произнёс «расстрелять», передаёт РИА Новости. Такую реплику артист озвучил после того, как сын погибшего в аварии Сергея Захарова Виталий Захаров призвал приговорить Ефремова не менее чем к восьми годам заключения, а также потребовал компенсацию. Также Захаров попросил информировать его о перемещениях и освобождении актёра из колонии, если тот будет приговорён к реальному сроку.
По словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, видеозаписи доказывают, что в машину Ефремова перед выездом на Садовое кольцо никто не мог сесть. Таким образом Добровинский прокомментировал заявление свидетеля защиты.
«Вчера свидетель защиты Теван Бадасян уверял, что видел в Плотниковом переулке, как на заднее сиденье автомобиля Ефремова садился какой-то мужчина. Но на видеозаписи, предоставленной прокуратурой, отчетливо видно, что в переулке не было ни свидетеля, ни человека, который садился бы в машину Ефремова. Остаётся лишь догадываться, откуда взялся этот свидетель у стороны защиты», — подчеркнул адвокат в беседе с РИА Новости.
Также стало известно, что трое потерпевших по делу о ДТП — Маргарита, Виталий и Валерий Захаровы — отказались принять денежную компенсацию от артиста.
Ефремов попал в ДТП 8 июня на Смоленской площади, передвигаясь в автомобиле Jeep Grand Cherokee. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с фургоном Lada, которым управлял 57-летний Сергей Захаров. Мужчину со множественными травмами госпитализировали в НИИ имени Склифосовского, где он скончался через несколько часов. Сам Ефремов серьёзно не пострадал.
Как сообщили в прокуратуре, Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, также в его крови обнаружили следы наркотиков. Ряд СМИ заявили, что перед ДТП он якобы находился в одном из московских пабов.
13 июня актёр записал видеообращение, в котором попросил прощения у семьи Захарова, заявил о готовности оказать им помощь, назвав данное предложение попыткой искупить вину.
«Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль, когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник, когда горе такое в его семье», — сказал Ефремов на записи.
Родные погибшего отказались от помощи и заявили, что не принимают извинения артиста.
В ходе заседания суда 31 августа Ефремов заявил, что не помнит, был ли он за рулём в день аварии. Он также добавил, что не понимает, откуда у него в крови нашли следы наркотиков.
Говоря о моменте, когда он признал вину, Ефремов заявил, что был «с похмелья нервным».