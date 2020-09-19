Адвокат оценила возможность Ефремова получить условный срок
- АГН «Москва»
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«Начать надо с дисциплинарных взысканий по обоим защитникам», — заявила Моросникова в интервью «МК».
По её словам, наличие у Эльмана Пашаева непогашенной судимости на момент получения статуса адвоката может стать причиной для требования пересмотреть дело Ефремова.
Она добавила, что актёр должен пояснить суду, что Пашаев ввёл его в заблуждение.
Ранее Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, был лишён адвокатского статуса советом Адвокатской палаты Северной Осетии.