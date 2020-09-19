Адвокат оценила возможность Ефремова получить условный срок

Адвокат Наталья Моросникова рассказала о том, каким образом может быть смягчено наказание для актёра Михаила Ефремова.

«Начать надо с дисциплинарных взысканий по обоим защитникам», — заявила Моросникова в интервью «МК».

По её словам, наличие у Эльмана Пашаева непогашенной судимости на момент получения статуса адвоката может стать причиной для требования пересмотреть дело Ефремова.

Она добавила, что актёр должен пояснить суду, что Пашаев ввёл его в заблуждение.

Ранее Эльман Пашаев, представлявший интересы актёра Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП с участием артиста, был лишён адвокатского статуса советом Адвокатской палаты Северной Осетии.