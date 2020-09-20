Российский биатлонист Дмитрий Малышко принял участие в Московском марафоне.

Как сообщает ТАСС, 39-летний спортсмен преодолел дистанцию за 3 часа 44 минуты 22 секунды и занял 597-е место в своей возрастной категории и 2376-е в общей классификации.

Малышко не попал в основной состав сборной России для централизованной подготовки к сезону и пропускает проходящий в Тюмени летний чемпионат России.

Ранее Виктория Сливко объяснила, за счёт чего победила в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону.