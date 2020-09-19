Сливко объяснила, за счёт чего победила в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
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- РИА Новости
«На последнем круге мне очень помогла Светлана Миронова — мы с ней вместе ушли на финишный круг, и я старалась держаться за ней и терпеть. Наверное, благодаря Свете я сегодня и выиграла», — цитирует Сливко сайт Союза биатлонистов России.
По её словам, он довольна своей стрельбой, хотя ей хочется не допускать промахов и стрелять быстрее.
«Знаю, что последний рубеж был очень долгим, но для меня приоритетом была точность», — добавила Сливко.
Ранее сообщалось, что Сливко завоевала золото ЧР по летнему биатлону.