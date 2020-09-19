Сливко объяснила, за счёт чего победила в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Виктория Сливко объяснила, за счёт чего ей удалось завоевать золото в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.

«На последнем круге мне очень помогла Светлана Миронова — мы с ней вместе ушли на финишный круг, и я старалась держаться за ней и терпеть. Наверное, благодаря Свете я сегодня и выиграла», — цитирует Сливко сайт Союза биатлонистов России.

По её словам, он довольна своей стрельбой, хотя ей хочется не допускать промахов и стрелять быстрее.

«Знаю, что последний рубеж был очень долгим, но для меня приоритетом была точность», — добавила Сливко.

Ранее сообщалось, что Сливко завоевала золото ЧР по летнему биатлону.