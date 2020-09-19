Сливко объяснила, за счёт чего победила в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону

Короткая ссылка
Виктория Сливко объяснила, за счёт чего ей удалось завоевать золото в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате России по летнему биатлону в Тюмени.
Сливко объяснила, за счёт чего победила в индивидуальной гонке на ЧР по летнему биатлону
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

«На последнем круге мне очень помогла Светлана Миронова — мы с ней вместе ушли на финишный круг, и я старалась держаться за ней и терпеть. Наверное, благодаря Свете я сегодня и выиграла», — цитирует Сливко сайт Союза биатлонистов России.

По её словам, он довольна своей стрельбой, хотя ей хочется не допускать промахов и стрелять быстрее.

«Знаю, что последний рубеж был очень долгим, но для меня приоритетом была точность», — добавила Сливко.

Ранее сообщалось, что Сливко завоевала золото ЧР по летнему биатлону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить