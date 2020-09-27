Экс-футболист «Волги» Сапогов бросил вызов форварду «Анжи» Асильдарову

Короткая ссылка
Бывший нападающий нижегородского футбольного клуба «Волга» Алексей Сапогов вызвал на бой форварда махачкалинского «Анжи» Шамиля Асильдарова.
Экс-футболист «Волги» Сапогов бросил вызов форварду «Анжи» Асильдарову
  • РИА Новости

«Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте и в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся где и когда. Посмотрим, на что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной!» — приводит слова Сапогова «Спорт-Экспресс».

После завершения карьеры футболиста Сапогов стал ассистентом главного тренера «Тюмени».

Его конфликт с Асильдаровым произошёл во время сборов в «Анжи» в феврале 2014 года, в результате которого он получил перелом челюсти и перенёс операцию, а Асильдаров был отчислен из клуба.

Ранее сообщалось, что Роману Широкову грозит два года тюрьмы и лишение звания заслуженного мастера спорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить