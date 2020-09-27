Экс-футболист «Волги» Сапогов бросил вызов форварду «Анжи» Асильдарову
- РИА Новости
«Хочу обратиться к мальчику по имени Шамиль Асильдаров. Готов встретиться с тобой в любом месте и в любое время! Мой телефон у тебя есть. Звони, договоримся где и когда. Посмотрим, на что ты способен, когда человек стоит к тебе лицом, а не спиной!» — приводит слова Сапогова «Спорт-Экспресс».
После завершения карьеры футболиста Сапогов стал ассистентом главного тренера «Тюмени».
Его конфликт с Асильдаровым произошёл во время сборов в «Анжи» в феврале 2014 года, в результате которого он получил перелом челюсти и перенёс операцию, а Асильдаров был отчислен из клуба.
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