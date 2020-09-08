Участие Кличко в показе мод, визит Яна к Урганту и найденные кожаные мячи XII века: околоспортивные события недели

Футболист «Краснодара» Ари подарил свои тапки пожилой женщине, в Великом Новгороде нашли кожаные мячи XII века, а Конор Макгрегор поддержал российского политика. Футболистам сборной России по футболу подарили раскрашенные детьми свитшоты, Владимир Кличко вышел на подиум в униформе охранника, Билли Айлиш придумала логотип Олимпиады-2028, а Пётр Ян «нокаутировал» Ивана Урганта. Околоспортивные события недели — в материале RT.

Ари отдал свои тапочки незнакомой пенсионерке

Нападающий «Краснодара» Ари отдал свои тапочки пожилой женщине, которая шла по дороге босиком. Об этом написала жена футболиста Наталья в своём Instagram-аккаунте, прикрепив к посту видео. На кадрах, снятых из автомобиля, видно, как Ари общается с незнакомкой, а затем просит её подождать и возвращается в машину.

Позже супруга спортсмена уточнила, что муж помог пенсионерке ещё и финансово. Также, по словам Натальи, снятое ею видео «облетело все новостные паблики», а комментаторы заподозрили их в хайпе и скрытой рекламе автомобиля.

«Суть не в том, сколько стоят эти тапки — 200 или 300 рублей. Сама суть в поступке. Именно этим поступком я горда: что у моего мужа доброе сердце, что он всегда открыт к общению с простыми людьми. И из моих знакомых даже немного тех, кто развернёт машину, остановится, позовёт эту бабушку. Она шла в 37-градусную жару по раскалённому асфальту. Он просто снял свою обувь и отдал», — сказала Наталья.

В заключение она призвала показывать окружающим добрые поступки, а не полёты на частных самолётах и поедание устриц в ресторанах.

Кожаные мячи XII века нашли в Великом Новгороде

Археологи нашли кожаные мячи XII века на раскопках в историческом центре Великого Новгорода, недалеко от кремля. По мнению специалистов, этими мячами славяне играли в игру, подобную русской лапте, но по принципам, схожим с правилами современного бейсбола.

«Мячи изготавливались из двух круглых заготовок. Они сшивались кожаной лентой и набивались конским волосом, мхом и другими материалами, которые придавали им упругость», — отметил старший научный сотрудник Центра по организации и обеспечению археологических исследований Новгородского государственного музея-заповедника Андрей Степанов.

Точное количество найденных в Новгороде мячей не называется. Помимо них, учёные обнаружили на Троицком раскопе древнерусские бронзовые украшения, гвоздодёр и наконечник бронебойной стрелы. Археологи датировали эти предметы первой половиной XII века.

Аршавин борется за сокращение алиментов

В Савёловском суде Москвы прошло очередное заседание по алиментному спору между бывшим футболистом Андреем Аршавиным и телеведущей Юлией Барановской. Спортсмен требует снизить размер выплат, объясняя это значительным падением своих заработков. Юристы же считают, что справки, предоставленные Аршавиным из налоговой, не отражают косвенных доходов, например от рекламных контрактов.

«Аршавин не доказал, что его возможность питаться, одеваться, жить может пострадать из-за алиментных вычетов. Уровня дохода хватает для удовлетворения потребностей всех. Поэтому мы категорически возражаем и считаем его требования необоснованными», — объяснил адвокат Барановской Тимур Матвеев.

Он пояснил, что при расторжении брака Аршавина с Алисой Казьминой и определении суммы алиментов на их общую дочь суд уже учитывал отчисления футболиста на трёх детей от Барановской. Сейчас, по данным юриста, Аршавин выплачивает четверым наследникам 62% своих доходов.

«В данном случае главное — интересы детей. Удержание, не превышающее 70%, в определённых случаях может быть сочтено судом как допустимое», — подчеркнул Матвеев.

В настоящее время каждый из детей Аршавина получает чуть более 300 тыс. рублей.

Конор Макгрегор поддержал российского политика

Боец ММА Конор Макгрегор записал видеообращение к временно исполняющему обязанности губернатора Пермского края Дмитрию Махонину. В ролике спортсмен признался, что о российском политике ему рассказал его друг и спарринг-партнёр Артём Лобов.

Макгрегор заявил, что, по мнению Лобова, временно исполняющий обязанности главы Прикамья делает выдающуюся работу в своём регионе и при нём люди будут в хороших руках. В заключение ирландец пожелал удачи Махонину на ближайших губернаторских выборах.

Примечательно, что боец не стал размещать видеообращение в своих соцсетях. Одним из первых его опубликовал Telegram-канал Mash.

Как связаны Лобов и Махонин, неизвестно. Боец родился в Нижегородской области и долгое время проживает в Ирландии.

13 сентября — единый день голосования. Жители нескольких российских регионов выберут губернаторов и депутатов.

Дети из благотворительного фонда Хабенского раскрасили свитшоты футболистов сборной

Подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского расписали свитшоты футболистов сборной России по футболу. В них спортсмены вышли на утреннюю тренировку перед матчем с командой Сербии в рамках группового этапа Лиги наций.

#НашиПарни вышли на тренировку перед первой игрой в 2020-м в специальных свитшотах. Их разрисовали дети из благотворительного фонда Константина Хабенского, которые борются с опухолью мозга или уже победили болезнь.#Лучшие



📹 https://t.co/cxKgImu5zMpic.twitter.com/sfvK31H4Pn — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) September 3, 2020

«Весной мы рассказывали вам о том, что создатель нашего фонда Константин Хабенский стал послом чемпионата Европы по футболу — 2020. Чемпионат был перенесён на год вперёд, но социальные акции в рамках его подготовки продолжаются», — говорится в сообщении на сайте организации.

Там также напомнили, что ранее оргкомитет чемпионата Европы оборудовал новую игровую комнату для пациентов Научно-исследовательского института детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачёвой.

В официальном Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» появилось видео с тренировки, на которую российская команда во главе с наставником Станиславом Черчесовым вышла в подаренных свитшотах. Футболисты попозировали перед камерами и поблагодарили детей за сюрприз.

Владимир Кличко вышел на подиум в форме охранника

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Владимир Кличко представил одежду муниципальной охраны Киева. Мероприятие, которое стало совместным проектом городских властей и украинских дизайнеров, состоялось на главном подиуме Ukrainian Fashion Week.

43-летний Кличко вышел на подиум в футболке с цветочным орнаментом, кожаной жилетке и брюках со вставками-наколенниками. Его образ дополнили ботинки чёрного цвета и бейсболка.

Также в рамках показа была представлена форма сотрудников скорой помощи, «Киевзеленстроя», столичного метрополитена и других видов общественного транспорта.

Инициатором разработки и создания новой спецодежды для муниципальных служащих стал мэр Киева Виталий Кличко. Как утверждают организаторы мероприятия, коллекцию должны были разрабатывать украинские выпускники Европейской школы дизайна в Италии, однако из-за пандемии коронавируса реализацию проекта пришлось отложить. В оргкомитете уточнили, что каждый образ, представленный на подиуме, можно адаптировать к реальной жизни с учётом потребностей коммунальщиков.

Билли Айлиш придумала логотип для Олимпиады-2028

Американская певица Билли Айлиш поучаствовала в создании логотипа для Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. С такой просьбой к ней и другим артистам, а также спортсменам, дизайнеру уличной одежды, повару и татуировщику обратился оргкомитет Игр. Им выслали стандартный логотип LA28 и предложили поработать над буквой «А».

5x Grammy award winning artist and environmental activist @BillieEilish is ready for the world to unite in the city she calls home. #LA28#LA28Creatorpic.twitter.com/nxoVMFB4YK — LA28 (@LA28) September 2, 2020

Одной из первых свою придумку показала Айлиш. «А» она представила в кислотно-зелёном цвете и с зубцами с левой стороны буквы. В видеопрезентации логотипа, опубликованной в официальном Twitter-аккаунте соревнований, певица сказала, что Лос-Анджелес её вдохновляет и она с нетерпением ждёт Олимпийских игр, на которые соберётся весь мир.

Также свой логотип представили сноубордистка Хлоя Ким, гимнастка Габби Дуглас, актриса Риз Уизерспун, писатель Бобби Хундред и другие. Руководитель оргкомитета, американская пловчиха Джанет Эванс заявила, что услышать мнение людей по поводу логотипа — это лучший способ передать энергию Лос-Анджелеса. Ожидается, что организаторы используют все собранные идеи.

Пётр Ян «нокаутировал» Ивана Урганта

Российский боец ММА Пётр Ян принял участие в съёмках программы «Вечерний Ургант» и «отправил в нокаут» ведущего Ивана Урганта.

После традиционного интервью Ургант пригласил чемпиона UFC в зал, где, надев защитный шлем, попросил его показать один из бойцовских приёмов. Подготовка к удару сопровождалась шутками ведущего и гостя о том, что они находятся в разных весовых категориях, но россиян всё равно необходимо порадовать ударом «от души».

Далее Ян продемонстрировал удар ногой, «нокаутировав» Урганта. На смонтированном ролике видно лишь, как боец размахивается, а спустя мгновение ведущий лежит на полу и к нему подбегает его коллега Дмитрий Хрусталёв.

Вскоре спортсмен опубликовал отрезок программы в своём Instagram и в описании к нему бросил вызов ирландскому бойцу Макгрегору.