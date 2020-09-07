Аршавин признался, что не жалеет о скандальной фразе после вылета с Евро-2012

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин вспомнил о своей скандальной фразе после вылета национальной команды с чемпионата Европы 2012 года.

«Из меня хотели сделать козла отпущения. И это только один подобный эпизод из всей моей карьеры, я уже привык к таким вещам. У меня всегда так было, даже в «Смене», где я начинал заниматься футболом. Если мы выигрывали, то выигрывала вся команда, а когда проигрывали, то проигрывал Андрей Аршавин. Слова после вылета с Евро были сказаны одному депутату, и я не знал, что меня снимают. Жалею ли я об этом? В его адрес — нет, он хотел выставить себя за народ», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Сборная России вылетела с Евро-2012 после поражения от Греции (0:1).

Аршавин завершил карьеру в 2018 году. Последним его клубом был казахстанский «Кайрат». Помимо этого, он за свою карьеру выступал за «Зенит», «Кубань» и английский «Арсенал».

Ранее Аршавин назвал Александра Кокорина сильнейшим российским форвардом.