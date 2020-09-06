Аршавин считает Кокорина сильнейшим российским форвардом

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что по игровым качествам нападающий «Спартака» Александр Кокорин превосходит форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.

«Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Артёма Дзюбы, а по игре нет. Думаю, ещё далеко до появления Кокорина в сборной. Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Да в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кокорин пока не сыграл ни одного матча за «Спартак» после перехода на правах свободного агента из «Зенита».

Ранее агент заявил, что у него нет уверенности в травме Кокорина.