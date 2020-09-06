Аршавин считает Кокорина сильнейшим российским форвардом

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что по игровым качествам нападающий «Спартака» Александр Кокорин превосходит форварда «Зенита» Артёма Дзюбу.
Аршавин считает Кокорина сильнейшим российским форвардом
  • © spartak.com

«Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Артёма Дзюбы, а по игре нет. Думаю, ещё далеко до появления Кокорина в сборной. Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Да в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Кокорин пока не сыграл ни одного матча за «Спартак» после перехода на правах свободного агента из «Зенита». 

Ранее агент заявил, что у него нет уверенности в травме Кокорина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить