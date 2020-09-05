Агент: нет уверенности в травме Кокорина

Агент Дэннис Лахтер высказался по поводу травмы форварда «Спартака» Александра Кокорина, который после перехода в московский клуб на правах свободного агента ещё не выходил на поле.

«Возможно, рассказы о том, что он опять травмирован, — это некая история, интересная и Кокорину, и «Спартаку». Уверенности в его травме нет, она очень странная. Но если он уедет в «Рому» или куда-либо ещё за нормальные деньги, Газизову можно будет сказать: «Красава». Зная «Рому», я был бы в курсе этого трансфера. Тут или римляне научились держать язык за зубами, что итальянцам несвойственно, либо эта история выросла на пустом месте», — цитирует агента «РБ Спорт».

Также Лахтер высказал предположение о причине, по которой Кокорин ещё не дебютировал за новый клуб.

«Последовало чёткое указание: в России Кокорин играть не должен ни за кого, кроме «Сочи». Ротенберг на него рассчитывал. Его хотели купить и ЦСКА, и у «Локомотива» всё было на мази, но они не решились. Но тут возник «Спартак», не внявший «рекомендациям». Потому получите и распишитесь. Абсолютно ангажированное судейство. И вроде хватку ослабили, теперь судят волшебно. Возможно, в этом и кроется секрет травмы Кокорина, которому ищут вариант в Европе. Благо времени до закрытия летнего трансферного окна достаточно. Зачем будить дракона?» — сказал Лахтер.

Ранее Кокорин заявил, что хочет вернуться на поле.