Кокорин: хочу вернуться на поле, и без разницы, будет ли это дерби или обычный матч

Форвард московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин поделился ожиданиями от предстоящего дебюта за команду.

«Чувствую себя хорошо, а по поводу готовности тяжело оценивать. Я провёл мало времени в общей группе. Много работал под нагрузкой. Жду ребят. Когда ты тренируешься с группой, ты здоров, тренируешься два-три часа. А когда восстанавливаешься, то занимаешься по пять-шесть часов», — рассказал Кокорин в интервью YouTube-каналу «Спартака».

Он отметил, что давно не травмировался и уже забыл, каково это.

«Мысли направлены на правильное восстановление и на то, чтобы побыстрее вернуться на поле. Для меня без разницы, будет ли это супердерби или обычный матч. Я очень хочу на поле, хочу дебютировать, хочу сыграть. Естественно, будет зрелищнее, если у меня получится сыграть с ЦСКА. Это дерби, понятно, что будет более эффектно. Но будь это другая игра, с таким же рвением буду рваться на поле», — добавил форвард.

29-летний Кокорин перешёл в «Спартак» на правах свободного агента перед стартом сезона-2020/21, но из-за травмы не сыграл ещё ни одного матча за новую команду.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках седьмого тура РПЛ 13 сентября.

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