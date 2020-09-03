Газизов прокомментировал аренду Тиля во «Фрайбург»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал переход голландского полузащитника Гуса Тиля в немецкий «Фрайбург» на правах аренды.

«Тиль у нас не играет, а он футболист высокого класса. Мы решили, что так будет лучше: и клуб, и игрок, и его представитель. Для нас это очень хорошая сделка: как финансово, так и имиджево. Это успех для нас. Для игрока это тоже хороший вариант. Потому что Гус очень высокого класса футболист, который у нас не играет, а ему необходима практика. По соглашению мы можем его вернуть через год. У «Фрайбурга» есть опция выкупа», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник принял участие в трёх матчах Российской премьер-лиги, провёл на поле в общей сложности 12 минут и не отметился результативными действиями. Контракт голландца с российским клубом действует до лета 2023 года.

Ранее «Спартак» официально объявил о переходе Тиля во «Фрайбург».