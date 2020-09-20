Заявка на чемпионство: как победа над «Рубином» доказала, что «Спартак» готов бросить вызов «Зениту»

«Спартак» на выезде обыграл «Рубин» в матче восьмого тура РПЛ и догнал «Зенит» в турнирной таблице. Красно-белые нанесли всего один удар в створ ворот соперника, но при этом забили два мяча благодаря автоголу Михаила Меркулова. Казанцы же не смогли пробить Александра Максименко, совершившего семь сейвов. При этом последние полчаса гости провели в меньшинстве после удаления Павла Маслова.

Реабилитация за поражение в дерби и улыбка фортуны

Выход «Спартака» на первое место в преддверии паузы на матчи сборных зародил в сердцах болельщиков красно-белых надежду на то, что в этом сезоне их любимцы наконец-то сумеют сразиться за чемпионство с «Зенитом».

Однако первая же осенняя игра завершилась для подопечных Доменико Тедеско неудачей. В московском дерби они уступили ЦСКА и потеряли лидерство. Следом «Спартак» ждал ещё один неприятный соперник — «Рубин» Леонида Слуцкого, который на старте сезона набрал отличный ход. Данная встреча во многом должна была стать лакмусовой бумажкой для красно-белых и показать, способны ли они держать удар.

И поединок в Казани продемонстрировал, что коллектив Тедеско психологически стал намного крепче. Футболистам «Спартака» удалось реабилитироваться перед болельщиками в Казани и одержать важнейшую победу, которая позволила догнать в турнирной таблице «Зенит».

Быстрый мяч Ларссона и нелепый автогол Меркулова

Красно-белым в данной встрече явно сопутствовала удача. Хозяева начали матч активно, но первая же атака гостей завершилась голом Джордана Ларссона. Удар у шведа не очень получился, но мяч полетел точно в ближнюю девятку.

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В середине тайма явно нервничавший Никита Медведев неудачно сыграл на выходе и кулаком не сумел выбить мяч. В результате тот срикошетил прямо в ногу Михаила Меркулова и оказался в сетке.

Удивительно, что за весь матч «Спартак» нанёс лишь один удар в створ ворот соперника, но при этом отличился дважды. «Рубин» отметился более чем 20 ударами, семь из которых — в створ.

В текущем сезоне подопечные Тедеско набирают очки даже в тех матчах, где выглядели не лучшим образом, например во встречах с «Ротором» и «Арсеналом».

При этом нельзя сказать, что игра в Казани «Спартаку» не удалась. Первый тайм получился для него практически образцово-показательным. Гости быстро забили два мяча, после чего спокойно контролировали ход встречи и не позволяли сопернику создавать моменты у своих ворот.

У «Рубина» в отсутствие дисквалифицированного Хван Ин Бёма практически не проходили атаки через центр. Заменявший его Олег Шатов был незаметен, как и Джордже Деспотович, которого закрыли центральные защитники соперника. Казанцам оставалось вести наступление через фланги, где расположились Хвича Кварацхелия и Денис Макаров.

В целом «Спартак» полностью переиграл коллектив Слуцкого в центре поля. Оливер Абильгор и Дарко Йевтич не справлялись с Алексом Кралом и Наилем Умяровым. Особенно хорош был последний. Футболист молодёжной сборной России не только был точен в передачах (87,8%), но и совершил три отбора и один перехват.

Семь сейвов Максименко и великолепное возвращение Кутепова

Во втором тайме инициативу перехватили хозяева. «Спартак» отошёл к своим воротам и отдал мяч. Но переломным моментом стало удаление Павла Маслова на 61-й минуте. К этому моменту защитник красно-белых, опекавший Кварацхелию, уже имел жёлтую карточку, и Тедеско готовил ему замену.

Однако с рокировкой тренерский штаб москвичей немного не успел. Кварацхелия на левом фланге ушёл от Алекса Крала с Романом Зобниным, а Маслов неосмотрительно ударил грузина по ногам, за что получил второй горчичник.

После этого «Рубин» окончательно прижал оппонента к воротам, а Слуцкий к тому же бросил в бой Ивана Игнатьева с Солтмурадом Бакаевым.

Однако футболисты «Спартака» в целом не поддались панике и сохранили стройность оборонительных рядов. А на последнем рубеже великолепно смотрелся Александр Максименко. В активе Максименко семь сейвов, пять из которых — во втором тайме. Например, он справился с опаснейшим ударом Игнатьева головой в дальний угол и мощным выстрелом Деспотовича с близкой дистанции. Можно сказать, что Максименко провёл лучший матч в сезоне.

Справился со своей работой и Илья Кутепов, подменявший травмированного Самуэля Жиго. В матче Кубка России с представляющей ПФЛ «Родиной» защитник действовал не лучшим образом и даже позволил скромной команде забить единственный мяч.

Однако в Казани Кутепов действовал надёжно и напомнил болельщикам, что ещё два года назад был основным футболистом сборной России на домашнем чемпионате мира. Илья выиграл три верховых единоборства, заблокировал пять ударов и совершил по два перехвата и отбора. А в первом тайме он регулярно страховал Маслова, который далеко не всегда сдерживал Кварацхелию.

Отдельно Кутепова отметил даже президент столичного клуба Леонид Федун.

«Он профессионал! Несмотря на то что у него не было игровой практики, Илья ни разу не показал, что недоволен. Хорошо тренировался. Как только тренер дал ему шанс, он его использовал на 100%», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Великолепный матч провёл и Зобнин, без которого сложно представить себе правый фланг обороны «Спартака». Помимо прямой работы в защите (три отбора и один перехват), он регулярно подключался к атакам и выполнил 32 передачи, три из которых — ключевые.

Непосредственное участие Зобнин принял и в эпизоде с первым голом. Именно Роман с правого фланга протащил мяч в штрафную, после чего тот отскочил к Ларссону. Из негативных манёвров стоит выделить уже упомянутую ошибку в моменте с удалением Маслова, когда футболист сборной России слишком легко позволил Кварацхелии обыграть себя.

Да и в целом красно-белые во втором тайме слишком сильно прижались к своим воротам и позволили сопернику регулярно проникать в свою штрафную. Но Тедеско удалось сгладить ситуацию своевременными грамотными заменами. Выход Остона Урунова помог «Спартаку» восстановить баланс в центре поля, а появление опытного Андрея Ещенко — сдержать подуставшего Кварацхелию. В результате организовать финальный штурм «Рубину» гости не позволили.