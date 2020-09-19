Встреча братьев Бакаевых, дуэль Слуцкого с Тедеско и травма Кварацхелии: чем интересен матч РПЛ «Рубин» — «Спартак»

В центральном матче восьмого тура РПЛ встретятся «Рубин» и «Спартак». Красно-белые в случае победы догонят лидирующий «Зенит». Казанцы же могут вплотную приблизиться к еврокубковой зоне. При этом они более шести лет не обыгрывали столичный коллектив в чемпионате страны. Прервать неудачную серию команде постарается помочь экс-тренер ЦСКА Леонид Слуцкий. При этом он не сможет рассчитывать на одного из лидеров коллектива Хвичу Кварацхелию. А полузащитник столичной дружины Зелимхан Бакаев во второй раз в карьере сыграет против брата Солтмурада.

Серьёзные потери «Рубина» и настрой «Спартака» после поражения в дерби

Матч между «Рубином» и «Спартаком» в Казани станет центральным в программе восьмого тура РПЛ. И значимость его для обеих команд сложно переоценить. Как москвичей, так и казанцев победа в данной встрече продвинет вверх по турнирной таблице.

Красно-белые после поражения в столичном дерби от ЦСКА, лишившего их лидерства в Российской премьер-лиге, наверняка будут особенно мотивированы. Тем более у подопечных Доменико Тедеско есть шанс догнать занимающий первое место «Зенит», который в субботу, 19 сентября, неожиданно разошёлся миром с «Уралом».

Потенциальная неудача может не только отдалить «Спартак» от первого места, она позволит преследователям догнать и даже обойти столичный коллектив. В данной группе команд находится и «Рубин», который отстаёт от красно-белых ровно на три балла. Казанцы не слишком удачно начали сезон, набрав в трёх первых турах лишь одно очко, но в последующих четырёх взяли десять.

Домашний успех позволит коллективу Леонида Слуцкого включиться в борьбу за место в еврокубковой зоне. Поражение, напротив, может переместить казанцев во вторую половину таблицы, учитывая высокую плотность.

В преддверии очной встречи команды в среду, 16 сентября, провели матчи Кубка России. И хотя обе играли с соперниками из ПФЛ, и Слуцкий, и Тедеско выпустили на поле составы, близкие к оптимальным. Но если «Спартак» дома в энергосберегающем режиме разгромил «Родину» (5:1), то «Рубин» провёл непростую встречу в Новороссийске с «Черноморцем» (4:2).

К тому же казанцы подходят к важной игре РПЛ сразу без трёх ключевых футболистов. Во-первых, на поле не выйдет главный дриблер лиги Хвича Кварацхелия. В среднем за матч в текущем сезоне РПЛ он совершает 4,9 обводки и занимает первое место по этому показателю. Невероятная техника грузина уже помогла казанцам заработать два пенальти. Также он записал на свой счёт одну результативную передачу.

Пропустит игру и новичок Хван Ин Бём, который сразу стал ключевым футболистом команды. В пяти матчах во всех турнирах кореец набрал пять баллов за результативность (2 + 3), а его мяч в ворота «Черноморца» стал настоящим украшением турнира.

В лице азиата Слуцкий получил сильного диспетчера, которого так не хватало команде. В среднем за матч в РПЛ Хван выполняет 2,8 ключевой передачи. Это третий показатель в лиге после Жоаозиньо и Вандерсона. Также 85% передач он выполняет точно, что является высоким результатом для футболиста его позиции. Но удаление в матче предыдущего тура с «Динамо» помешает Хвану сыграть со «Спартаком».

Не выйдет на поле первый номер команды Юрий Дюпин. Зато основной центральный защитник «Рубина», а также капитан казанцев Филип Уремович уже восстановился от травмы и, возможно, сыграет со «Спартаком».

При этом в отсутствие лидеров повести за собой партнёров вполне может Денис Макаров. Ещё год назад правый полузащитник выступал в ФНЛ, но «Рубин» не побоялся приобрести талантливого молодого футболиста — и не прогадал. Макаров с первых матчей начал приносить новому коллективу пользу. В 17 встречах в составе казанцев во всех турнирах Денис забил восемь мячей.

Главным сильным качеством 22-летнего исполнителя является удар. В среднем за игру в РПЛ Макаров четырежды бьёт по чужим воротам. Это лучший показатель турнира наряду с Николой Влашичем. Также Денис обладает неплохой скоростью и хорошей техникой и способен создать увлекающемуся подключениями к атакам Айртону серьёзные проблемы.

А удачная игра в матче со «Спартаком» способна привлечь к нему внимание Станислава Черчесова, притом что Макаров ни разу не вызывался даже в юношеские сборные.

Статистика в пользу красно-белых и важный день для Кокорина

Однако в целом красно-белые в воскресенье, 20 сентября, будут располагать куда более длинной скамейкой. К важному поединку Тедеско подходит лишь с одной потерей. Серьёзную травму колена получил Максим Глушенков. Однако после возвращения из аренды молодой футболист в основном выходил на замену.

Особенно качественный выбор тренерский штаб имеет в линии нападения, ведь на острие атаки способны сыграть Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон, Александр Соболев и Александр Кокорин. Последнему будет непросто пробиться в основу «Спартака», ведь его конкуренты регулярно набирают баллы за результативность и забивают.

Сам 29-летний форвард в двух первых матчах за красно-белых довольствовался лишь голевой передачей в противостоянии со скромной «Родиной». Таким образом, в игре с «Рубином» Кокорин будет иметь дополнительную мотивацию открыть счёт голам в новой команде. В противном случае он рискует надолго остаться в запасе.

Помимо кадровых преимуществ, в пользу «Спартака» говорит статистика очных матчей с «Рубином». Красно-белые для казанцев — крайне неудобный соперник. В последний раз они обыгрывали столичный коллектив почти шесть лет назад — в октябре 2014-го в рамках Кубка России.

А за полгода до этого, в апреле, «Рубин» в последний раз обыграл «Спартак» в Российской премьер-лиге (2:1).

Особый настрой Слуцкого и противостояние Бакаевых

Однако на старте нынешнего розыгрыша первенства страны «Рубин» вполне успешно противостоит столичным командам. К девятому туру казанцы сыграют со всеми московскими коллективами. И если «Локомотиву» подопечные Слуцкого дома уступили (0:2), то ЦСКА и «Динамо» обыграли, причём на выезде.

Для самого тренера эта игра будет особенной, ведь он на протяжении семи лет возглавлял ЦСКА и трижды стал с армейцами чемпионом России. Матчи со «Спартаком», как правило, складывались для команд специалиста удачно. В 26 встречах они одержали 14 побед при шести ничьих и шести поражениях.

Мало того, карьера специалиста в чемпионате России началась с победы над «Спартаком». В июле 2005-го «Москва» под руководством тренера оказалась сильнее соперника — 3:1.

Правда, первая встреча со «Спартаком» во главе «Рубина» получилась для него неудачной. В последнем туре прошлого сезона казанцы потерпели домашнее поражение — 1:2. Спустя два месяца они постараются взять реванш.

Дополнительной интриги матчу придаст противостояние братьев Бакаевых. Солтмурад, как и Зелимхан, является воспитанником «Спартака», но в начале 2020-го перешёл в «Рубин», поскольку не получал достаточно игровой практики в первой команде красно-белых.

Вероятно, в воскресенье он заменит на левом фланге Кварацхелию и постарается огорчить родственника. Первая часть их дуэли закончилась победой Зелимхана, который помог «Спартаку» набрать три очка, реализовав пенальти.