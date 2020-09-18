СМИ: У футболиста «Спартака» Глушенкова диагностирован разрыв крестообразной связки
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- РИА Новости
Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время форвард пройдёт повторное обследование.
Отмечается, что у игрока пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).
В этом сезоне Российской премьер-лиги Глушенков сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее Шамиль Газизов заявил, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Айртону.