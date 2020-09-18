СМИ: У футболиста «Спартака» Глушенкова диагностирован разрыв крестообразной связки

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Нападающий московского «Спартака» Максим Глушенков прошёл магнитно-резонансную томографию (МРТ), по итогам которой у него был диагностирован разрыв крестообразной связки.
СМИ: У футболиста «Спартака» Глушенкова диагностирован разрыв крестообразной связки
  • © Михаил Киреев
  • РИА Новости

Как сообщает «Чемпионат», в ближайшее время форвард пройдёт повторное обследование.

Отмечается, что у игрока пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).

В этом сезоне Российской премьер-лиги Глушенков сыграл пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее Шамиль Газизов заявил, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Айртону.

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