Газизов заявил, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Айртону

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе к защитнику команды Айртону Лукасу.

«Интерес «Сантоса» к Айртону? Могу сказать, что официальных предложений в клуб не поступало. Если будут предложения, будем их рассматривать в любом случае», — цитирует Газизова Sport24.

Айртон перешёл в «Спартак» зимой 2018 года. С тех пор он провёл 57 матчей в составе команды, в которых забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов перешёл в «Томь».