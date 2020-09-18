Газизов заявил, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Айртону
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«Интерес «Сантоса» к Айртону? Могу сказать, что официальных предложений в клуб не поступало. Если будут предложения, будем их рассматривать в любом случае», — цитирует Газизова Sport24.
Айртон перешёл в «Спартак» зимой 2018 года. С тех пор он провёл 57 матчей в составе команды, в которых забил один мяч и отдал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов перешёл в «Томь».