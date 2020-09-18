Газизов заявил, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Айртону

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов прокомментировал слухи об интересе к защитнику команды Айртону Лукасу.
Газизов заявил, что «Спартак» готов рассмотреть предложения по Айртону
  • © официальный твиттер футбольного клуба "Уфа"

«Интерес «Сантоса» к Айртону? Могу сказать, что официальных предложений в клуб не поступало. Если будут предложения, будем их рассматривать в любом случае», — цитирует Газизова Sport24.

Айртон перешёл в «Спартак» зимой 2018 года. С тех пор он провёл 57 матчей в составе команды, в которых забил один мяч и отдал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Спартака» Денис Давыдов перешёл в «Томь».

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