«Спартак» на выезде обыграл «Рубин» и поднялся на второе место в РПЛ

Московский «Спартак» одержал победу над казанским «Рубином» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Победу «Спартаку» принёс гол Джордана Ларссона, забившего уже на 4-й минуте, и автогол защитника «Рубина» Михаила Меркулова, срезавшего мяч в свои ворота на 21-й минуте, после ошибки голкипера Никиты Медведева.

Гости доигрывали матч вдесятером. На 61-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Павел Маслов.

По итогам восьми туров «Спартак» набрал 17 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», набравший такое же количество очков, но располагающийся выше за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

«Рубин» с 11-ю очками — седьмой.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» нанёс «Сочи» первое поражение в сезоне РПЛ.