«Арсенал» нанёс «Сочи» первое поражение в сезоне РПЛ

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Сочи» забил первым. Уже на десятой минуте пенальти реализовал Кристиан Нобоа.

«Арсенал» ответил голами Сергея Ткачёва и Эванса Кангвы, забивших на 20-й и третьей компенсированной к первому тайму минутах.

На 65-й минуте «Сочи» восстановил равенство в счёте благодаря голу Михи Мевли.

Победу «Арсеналу» принёс гол Ткачёва на 71-й минуте.

По итогам восьми туров «Сочи», потерпевший первое поражение в сезоне, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Арсенал» с 8 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что гол Бистровича принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче РПЛ.