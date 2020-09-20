«Арсенал» нанёс «Сочи» первое поражение в сезоне РПЛ
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Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.
«Сочи» забил первым. Уже на десятой минуте пенальти реализовал Кристиан Нобоа.
«Арсенал» ответил голами Сергея Ткачёва и Эванса Кангвы, забивших на 20-й и третьей компенсированной к первому тайму минутах.
На 65-й минуте «Сочи» восстановил равенство в счёте благодаря голу Михи Мевли.
Победу «Арсеналу» принёс гол Ткачёва на 71-й минуте.
По итогам восьми туров «Сочи», потерпевший первое поражение в сезоне, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Арсенал» с 8 очками — 12-й.
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