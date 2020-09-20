«Арсенал» нанёс «Сочи» первое поражение в сезоне РПЛ

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Тульский «Арсенал» одержал победу над «Сочи» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Арсенал» нанёс «Сочи» первое поражение в сезоне РПЛ
  • arsenaltula.ru

Встреча, прошедшая в Туле, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев поля.

«Сочи» забил первым. Уже на десятой минуте пенальти реализовал Кристиан Нобоа.

«Арсенал» ответил голами Сергея Ткачёва и Эванса Кангвы, забивших на 20-й и третьей компенсированной к первому тайму минутах.

На 65-й минуте «Сочи» восстановил равенство в счёте благодаря голу Михи Мевли.

Победу «Арсеналу» принёс гол Ткачёва на 71-й минуте.

По итогам восьми туров «Сочи», потерпевший первое поражение в сезоне, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков. «Арсенал» с 8 очками — 12-й.

Ранее сообщалось, что гол Бистровича принёс ЦСКА победу над «Уфой» в матче РПЛ.

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