«Широков мог бы выступать в UFC»: Тихонов, Ян и Царукян провели пресс-конференцию в Москве
- Пресс-конференция Parimatch с участием бойцов UFC Петра Яна и Армана Царукяна, бывшего футболиста Андрея Тихонова и рэпера Басты
«Широков мог бы выступать в UFC»
За последние несколько дней в российском футболе произошло сразу несколько неоднозначных ситуаций, вылившихся в громкие скандалы. Тренер Андрей Тихонов стал непосредственным свидетелем одного из них — нападения полузащитника Романа Широкова на судью во время матча любительских команд. Комментируя инцидент, он осудил экс-коллегу, хотя и признал, что отчасти его можно было понять.
«Лучше бы этого не было. Но скажу Роману, что он мог бы выступать в UFC. Парень из области, вырос в сложном районе. В Дедовске такие вещи неоднократно происходили. Но я не говорю, что такие драки должны происходить на улицах. Пусть ребята дерутся на ринге», — отметил Тихонов.
Вторая острая тема касалось судейства в Российской премьер-лиге (РПЛ) и недовольства руководства «Спартака» работой арбитров Василия Казарцева и Алексея Еськова в матче первого тура с «Сочи». Тихонов не разделил мнение о наличии заговора против красно-белых и предположил, что команда вряд ли снялась бы с чемпионата.
«Только ярые болельщики говорят про заговор. Всех судей подговорить невозможно, это бессмыслица. Конечно, все недоумевают, почему такое происходит именно со «Спартаком». Но вчера то же самое было с «Рубином», вы же видели выступление Леонида Слуцкого. Думаю, что это просто стечение обстоятельств, чёрная полоса. А заявление о снятии было сделано на эмоциях. Не думаю, что Леонид Федун пошёл бы на это из-за одного-двух моментов», — уверен Тихонов.
Что касается ситуации в целом, то, по мнению тренера, с внедрением системы VAR его отношение к ней поменялось в худшую сторону. В связи с этим, по словам Тихонова, необходимо расширять полномочия судей в работе с видеоповторами.
«Раньше были три арбитра, которые сами принимали решения, не было никаких повторов. Да, ошибки случались, но они зависели от человеческого фактора. Ведь рефери мог оказаться в позиции, где не всё видно. Но появились камеры, и судьи теперь ограничены в своих действиях. Возможно, раньше было лучше», — заявил тренер.
В заключение разговор зашёл о росте популярности отдельных видов спорта. Тихонов предположил, что интерес людей к ММА напрямую связан с успехами российских бойцов. В то же время, по его мнению, единоборства вряд ли когда-нибудь обгонят по этому показателю футбол.
«Спорт развивается. Это направление развивается, люди всё больше увлекаются ММА. Победы наших бойцов создают хорошую рекламу, отсюда и повышенный интерес. Свою роль играет и доступность, бои можно посмотреть на YouTube. Но футбол любят везде — это спорт номер один. Извините, ребята, вы — номер два», — обратился Тихонов к Яну и Царукяну.
«Семья — моя главная мотивация»
Следующим на вопросы журналистов ответил новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян. Он рассказал, что его жизнь практически не поменялась после завоевания пояса.
«Всё так же, как и было. Только сын родился. В некоторых городах России появились граффити с моим изображением. Это очень приятный момент, хотя я не настолько самовлюблённый. Думаю, это может послужить мотивацией для молодёжи. Вроде видишь знакомого парня с твоего двора. Многие к этому стремятся», — сказал Ян.
Что касается мотивации самого чемпиона UFC, то здесь он также предельно скромен.
«Семья — моя главная мотивация, близкие и родные. У меня никогда не было кумиров, чтобы я на кого-то ориентировался. Я сам по себе. А самый главный соперник — это ты сам, твоя лень», — заявил боец.
Некоторых удивляет тот факт, что россиянин на протяжении многих лет не меняет свою команду и клуб. Существуют опасения, что это рано или поздно приведёт к поражению, как это произошло с Фёдором Емельяненко. Однако сам Ян уверен, что выбрал правильную тактику.
«Проиграть может каждый, это спорт. Я меняю свой тренировочный процесс, меняю обстановку, лагеря. Это часть развития. Но пока меня всё устраивает, мы побеждаем всех соперников, поэтому не думаю, что сейчас нужно что-то кардинально менять. Конечно, нужно привлекать разных тренеров и спарринг-партнёров, мы будем это делать», — пояснил спортсмен.
Разговор о смешанных единоборствах не мог не коснуться ещё одного российского чемпиона UFC — Хабиба Нурмагомедова и его будущего оппонента американца Джастина Гэтжи. Их бой состоится 24 октября в рамках турнира UFC 254.
«Гэтжи — опасный соперник для Хабиба, раньше у него такого не было. Американец — борец, обладает хорошей ударной техникой, умеет работать ногами. Но думаю, что Нурмагомедов сможет справиться с ним за счёт физической мощи, прессинга, нестандартной борьбы. Он хорошо переводит зацепами», — сделал прогноз Ян.
«Хабиб — обычный человек»
Если для Яна не существует авторитетов в смешанных единоборствах, то сам чемпион UFC в легчайшем весе является примером для коллеги из лёгкого дивизиона Армана Царукяна.
«Мне не нужно далеко идти, я равняюсь на Петра. Глядя на него понимаешь, что нет ничего нереального, в жизни можно добиться любого результата», — признался боец.
Месяц назад Царукян одержал свою вторую победу в UFC, взяв верх над бразильцем Дави Рамосом. По его словам, имя следующего соперника уже известно, однако пока назвать его он не может. Скорее всего, бой пройдёт 25 октября, поэтому боец приступит к тренировкам в начале сентября.
Что касается реванша с соотечественником Исламом Махачевым, то в ближайшее время его ожидать не стоит.
«Но я уверен, что реванша не избежать. Если мы будем продолжать наши победные серии, то вновь встретимся. Хотел бы, чтобы это произошло в Москве или Санкт-Петербурге. Что касается ошибок в нашем первом бою, то мне не стоило идти в партер. Нужно было не поддаваться эмоциям, а больше работать в стойке. Но прошло уже два года, стал умнее. Сейчас бы такого не повторилось», — рассказал он.
Учитывая то, что коллегой Царукяна по весовой категории является Нурмагомедов, многие пытаются проводить между ними аналогии. При этом сам боец заявил, что не хотел бы встретиться с чемпионом в октагоне.
«Меня спрашивали, хотел бы я провести с ним бой и смог бы его победить. Я ответил, что это невозможно, так как до окончания карьеры ему остались пару поединков. Но если Хабибу не дать бороться, то его можно победить в стойке. Он обычный человек, ничего особенного в нём нет», — заявил Царукян.
В 2019 году произошёл уникальный случай: боец пополнил тренерский штаб череповецкой «Северстали». В детстве он совмещал хоккей и единоборства, однако из-за невозможности попасть в основной состав «Амура» пришлось сделать выбор в пользу второго вида спорта.
«Изначально должен был сыграть пару матчей, хотели сделать меня тафгаем. Но что-то пошло не так, сказали, что лучше стать тренером по спецподготовке. Пока не езжу к ним, так как в последнее время из-за подготовки к бою не было времени. Возможно, скоро это исправлю, посмотрю, в какой форме ребята. Вообще я болею за футбольный «Краснодар», хотя не считаю себя настоящим фанатом. Могу сходить на стадион, зарядиться эмоциями», — заключил Царукян.
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