«Здорово, что он фиксирует исторический момент»: как ролики о закрытом кампусе НБА прославили баскетболиста Тайбулла

Среди поклонников баскетбола набирает популярность видеоблог атакующего защитника «Филадельфии Севенти Сиксерс» Матисса Тайбулла о жизни команд НБА в кампусе на территории Диснейуорлда. Он снимает фрагменты тренировок и рассказывает о досуге игроков. На данный момент три из пяти коротких роликов уже набрали по 1 млн просмотров.

В интернете продолжает набирать популярность видеоблог атакующего защитника «Филадельфии Севенти Сиксерс» Матисса Тайбулла. Короткие ролики, получившие название Welcome to the bubble («Добро пожаловать в «пузырь»), повествуют о жизни команд Национальной баскетбольной лиги (НБА) внутри «пузыря» — закрытого кампуса на территории Диснейуорлда в Орландо. На данный момент вышло пять серий, три из которых уже набрали по 1 млн просмотров на YouTube.

Первое видео появилось на специально созданном канале сразу после прибытия «Филадельфии» на территорию лагеря. Тайбулл показал, как команда летела во Флориду, какие процедуры прошла, как заселялась в гостиницу. В соответствии с правилами все игроки должны были провести несколько дней на карантине и смогли выйти из номеров только тогда, когда их тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Уже в следующем выпуске одноклубники встретились и жизнь команды постепенно начала возвращаться в прежнее русло: возобновились занятия на тренажёрах, тренировки на паркете и физиопроцедуры, а 26 июля «Сиксерс» провели свой первый контрольный матч с «Оклахомой», эпизоды из которого также попали во влог.

В перерывах между занятиями баскетболисты стараются максимально использовать возможности многофункционального Диснейуорлда — самого большого в мире парка развлечений с гостиницей. Они ездят на рыбалку, бьются в настольные игры и пробуют себя в гольфе. Всё это попадает под прицел камеры Матисса и сопровождается его комментариями, что делает ролики ещё более интересными.

Сам защитник сравнил жизнь в «пузыре» со школой, в которой существуют правила и обязанности, однако ученики находятся вместе и могут поддерживать друг друга.

«Есть разные виды «пузырей». Наша команда может рыбачить, играть в корнхол, у нас есть небольшой бассейн. Нам всем нравится ходить в один ресторанчик и устраивать там роскошные ужины. Всё круто. У нас не так много вариантов, но мы стараемся использовать их по максимуму», — рассказал Тайбулл.

Во время вынужденной паузы он регулярно радовал своих подписчиков в социальных сетях забавными роликами и челленджами, поэтому его чувство юмора мало для кого стало открытием. Но Welcome to the bubble представил баскетболиста с новой стороны, так как за весь процесс — от съёмок до монтажа и сведения звука — отвечает он сам. Уже после двух эпизодов Тайбулл признался, что не ожидал такого ажиотажа со стороны не только болельщиков, но и СМИ. Ему постоянно приходится давать интервью, а самым неожиданным и приятным сюрпризом стало приглашение на популярное ток-шоу «Доброе утро, Америка!» на телеканале ABC.

Спортсмен рассказал, что всегда хотел вести видеоблог, но для этого не было подходящего момента или мешало отсутствие уверенности в себе.

«Оказавшись в такой ситуации и осознав, как много людей будут за этим следить, я наконец ощутил толчок, который позволил мне решиться и отбросить своё стеснение — будь то от нахождения перед камерой или от выставления себя напоказ. По-моему, это хорошая возможность посмотреть, что же из этого выйдет», — цитирует его Sports Illustrated.

При этом Тайбулл не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует свои навыки. Кроме того, он регулярно интересуется у поклонников, что бы они хотели увидеть в следующем эпизоде.

Столь большой интерес к влогу не удивителен, учитывая популярность баскетбола в США. Болельщики получили уникальную возможность понаблюдать за бытом кумиров в «пузыре» глазами самих игроков, узнать, чем они живут вне площадки.

Поддержали начинание Тайбулла и его коллеги. Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Бен Симмонс пошутил, что пока не разрешает снимать себя, однако всё изменится, если ролики начнут приносить доход.

«Мне нравится, что он всё фиксирует. Это исторический момент для спорта в целом. Поэтому здорово, что он это делает», — рассказал Симмонс.

Стоит отметить, что Тайбулл — не единственный баскетболист, решивший документировать происходящее в кампусе. Аналогичную серию влогов ведёт центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джавейл Макги, другие же ограничиваются постами и прямыми эфирами в социальных сетях.

Можно предположить, что поклонников Welcome to the bubble ждёт ещё много серий, так как команды будут жить в Орландо на протяжении трёх месяцев и проведут в нём матчи регулярного чемпионата, возобновление которого назначено на 30 июля.

НБА создала все условия для полноценного нахождения в «пузыре», а общая сумма затрат оценивается в $150 млн. При этом на территории действуют строгие правила, в первую очередь введённые для того, чтобы избежать распространения коронавируса. Так, в кампусе находятся исключительно члены клубов, служащие, а также ограниченное число журналистов. Все они проходят регулярные проверки, а передвижения контролируются при помощи специальных датчиков. Семьи смогут присоединиться к баскетболистам лишь после двух раундов плей-офф, когда отсеется большая часть команд.

Руководство лиги положительно оценило нововведение. Комиссар Адам Сильвер, на днях впервые посетивший Диснейуорлд, отметил, что на данный момент всё идёт по плану.

«С осторожным оптимизмом хочу сказать, что мы, кажется, на верном пути. Но я также осознаю, что прежде такого никогда не делали и соревнования только начинаются. Настоящей проверкой станет, когда баскетболисты из разных команд встретятся и начнут играть без масок и соблюдения социальной дистанции», — приводит слова Сильвера The New York Times.