Цена свободы: как баскетболистка Мур временно пожертвовала карьерой, чтобы помочь несправедливо осуждённому

Олимпийская чемпионка Майя Мур помогла освободить из тюрьмы Джонатана Айронса, который отбывал полувековой срок за ограбление и вооружённое нападение, якобы совершённое им более 20 лет назад. Спортсменка поспособствовала пересмотру дела темнокожего мужчины и восстановлению справедливости. Ради этого она прервала карьеру в баскетболе и была готова пропустить Игры в Токио.

Двукратная олимпийская чемпионка Майя Мур добилась для темнокожего мужчины Джонатана Айронса оправдания по делу об ограблении и вооружённом нападении. Американская баскетболистка, которую многие называют одной из лучших в истории, специально приостановила свою успешную карьеру, чтобы помочь Айронсу выйти из тюрьмы после 22 лет заключения.

Айронс был осуждён в 1998 году за то, что в возрасте 16 лет он якобы проник в чужой дом с целью ограбления и напал на хозяина — тот получил огнестрельные ранения в руку и висок, но выжил. Пострадавший поначалу не смог опознать нападавшего, но спустя некоторое время заявил, что к нему вломился именно Айронс.

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Во время суда сторона обвинения настаивала на том, что молодой человек якобы сознался в преступлении, однако записей разговора не было. В ходе процесса не были представлены какие-либо ещё доказательства против Айронса — показания других свидетелей, отпечатки пальцев или анализ ДНК. Тем не менее жюри присяжных, состоявшее исключительно из белых, признало Айронса виновным. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком 50 лет.

В 2007 году о деле Айронса узнала Мур. Она познакомилась с осуждённым во время визита в тюрьму в своём родном городе Джефферсон-Сити. Вскоре между баскетболисткой и Айронсом установились дружеские отношения.

В то время Мур только начинала свою карьеру в баскетболе. Со временем ей покорились самые высокие достижения в спорте. Вместе со сборной США Мур побеждала на Олимпийских играх в 2012 и 2016 годах, а также выигрывала чемпионаты мира в 2010-м и 2014-м. С 2011 года Мур выступала в женской НБА за клуб «Миннесота Линкс» и выиграла с ним четыре чемпионских титула, её признавали самым ценным игроком сезона и финальной серии. Некоторое время спортсменка провела и в России — в 2018 году она представляла екатеринбургский УГМК и выиграла с ним чемпионат страны и Евролигу.

В последние годы Мур стала участницей движения за права темнокожих и сторонницей изменений в американской системе правосудия. В 2017 году она в интервью рассказала о деле Айронса. Спортсменка дала понять, что считает приговор несправедливым и будет добиваться его пересмотра.

Из-за занятости в баскетболе Мур не могла уделять своей правозащитной деятельности должного внимания, и тогда в 2019 году она неожиданно объявила, что намерена взять перерыв и пропустить весь следующий сезон. Спортсменка заявила, что хочет посвятить этот год семье и религиозному служению, а также наконец добиться освобождения Айронса.

В 2020-м Мур вновь удивила любителей баскетбола, продлив паузу в своей карьере ещё на один год. Она отметила, что готова пропустить Олимпийские игры в Токио, которые на тот момент ещё не были перенесены на следующее лето из-за коронавируса.

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В марте Мур наконец-то добилась своей цели — суд отменил первоначальный приговор Айронсу. Генеральная прокуратура Миссури пыталась обжаловать это решение, однако верховный суд штата оставил его в силе. Последнее слово осталось за главным прокурором округа, где было совершено преступление. Однако 1 июля стало известно, что он отказался от проведения повторного судебного разбирательства, и Айронс смог незамедлительно покинуть тюрьму. На свободе его встречали семья и Мур.

«Я чувствую, что теперь могу жить полной жизнью. Я свободен, я благословлён, я просто хочу прожить жизнь, достойную Божьей помощи и Божьей покровительства. Спасибо всем, кто меня поддерживал, особенно Майе и её семье», — сказал Айронс после освобождения.

Теперь Мур, которой исполнился 31 год, сможет подумать о возвращении в баскетбол. В своих предыдущих заявлениях она утверждала, что полностью завершать карьеру пока что не намерена, поэтому у неё ещё будет шанс выступить на Олимпийских играх и выиграть своё третье золото.