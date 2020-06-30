Карпов высказался о темнокожих шахматистах

Короткая ссылка
12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире мало темнокожих шахматистов.
Карпов высказался о темнокожих шахматистах
  • Reuters

По его словам, многие страны Африки получили независимость только в 1960-е годы, а уровень общеобразовательной системы там был недостаточным, чтобы создать целую отрасль.

«Но сейчас шахматы там успешно развиваются — это Ангола, ЮАР. Показательна история Фионы Мутези из Уганды, которая, не умея ни читать, ни писать, сумела достичь шахматных высот исключительно благодаря своему природному таланту», — приводит слова гроссмейстера kp.ru.

Карпов также назвал серьёзным шахматистом первого в США темнокожего гроссмейстера Мориса Эшли.

«Я с ним не играл, он не дотягивал до моего уровня, но я его достаточно хорошо знаю. Это весьма уважаемый и известный человек в США и во всем мире», — подчеркнул россиянин.

Ранее сообщалось, что Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить