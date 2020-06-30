Карпов высказался о темнокожих шахматистах

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире мало темнокожих шахматистов.

По его словам, многие страны Африки получили независимость только в 1960-е годы, а уровень общеобразовательной системы там был недостаточным, чтобы создать целую отрасль.

«Но сейчас шахматы там успешно развиваются — это Ангола, ЮАР. Показательна история Фионы Мутези из Уганды, которая, не умея ни читать, ни писать, сумела достичь шахматных высот исключительно благодаря своему природному таланту», — приводит слова гроссмейстера kp.ru.

Карпов также назвал серьёзным шахматистом первого в США темнокожего гроссмейстера Мориса Эшли.

«Я с ним не играл, он не дотягивал до моего уровня, но я его достаточно хорошо знаю. Это весьма уважаемый и известный человек в США и во всем мире», — подчеркнул россиянин.

Ранее сообщалось, что Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах.