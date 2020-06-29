Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о высказываниях Австралийской радиовещательной компании (ABC), посчитавшей шахматы расистским видом спорта.

РИА Новости

«Начался какой-то полный период маразма. Ну при чём здесь шахматы с многовековой славной историей?» — приводит слова Карпова RG.ru. Ранее сообщалось, что австралийская радиостанция попыталась найти «расизм» в шахматах.