Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах

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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение о высказываниях Австралийской радиовещательной компании (ABC), посчитавшей шахматы расистским видом спорта.
Карпов высказался о ситуации с расизмом в шахматах
  • РИА Новости

«Начался какой-то полный период маразма. Ну при чём здесь шахматы с многовековой славной историей?» — приводит слова Карпова RG.ru.

Ранее сообщалось, что австралийская радиостанция попыталась найти «расизм» в шахматах.

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