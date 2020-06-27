Белые ходят первыми: австралийская радиостанция попыталась найти «расизм» в шахматах

В эфире австралийской радиостанции ABC подняли вопрос, не является ли проявлением «расизма» в шахматах правило, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми. Такая формулировка вызвала сильную критику со стороны сообщества любителей игры. Авторам передачи, в рамках которой прошла дискуссия, предложили освещать более насущные проблемы и не заниматься доведением «политкорректности» до абсурда.

«Поражён, что ABC занимается освещением столь бессмысленных тем»

Обсуждение темы расизма, в последние недели ставшее практически повсеместным, добралось до шахмат. Австралийская радиостанция ABC попыталась поднять вопрос, не содержит ли предрассудков правило, согласно которому белые фигуры всегда ходят первыми. Однако поиск расистского подтекста в этой игре вызвал лишь критику со стороны шахматного сообщества.

О том, что радиостанция планирует поднять дискуссию на тему «расизма» в шахматах, сообщил в своём Twitter бывший представитель Австралийской федерации шахмат Джон Адамс. Присоединиться к эфиру он отказался, так как, по его мнению, обсуждать этот вопрос нет никакого смысла.

«Мне только что позвонил продюсер радиостанции ABC из Сиднея за комментарием по поводу шахмат. Радиостанция пришла к мнению, что шахматы — это расистская игра, поскольку белые всегда ходят первыми. Им нужен комментарий шахматного функционера касательно того, не стоит ли изменить правила игры… Учитывая трагические последствия коронавируса, я поражён, что ABC занимается освещением столь бессмысленных тем», — написал Адамс.

Позже бывший функционер выразил удовлетворение тем, что подписчики поддержали его позицию, и снова раскритиковал радиостанцию за выбор темы для обсуждения.

«Мне сказали, что на фоне всего происходящего им хотелось бы обсудить то, что белые ходят первыми, а также то, должны ли они ходить первыми, принимая во внимание расовый контекст. Отклик на мой твит показал, что здравый смысл торжествует. Люди хотят, чтобы национальный вещатель сконцентрировался на более насущных проблемах. Они испытывают экономические трудности, проблемы со здоровьем, им приходится сидеть на карантине. Они не хотят, чтобы их деньги тратили на всякие глупости», — отметил Адамс в разговоре с The Daily Telegraph.

«Некоторые вопрошают в Twitter, не является ли обсуждение расистского аспекта шахмат «политкорректностью, доведённой до абсурда», — добавил он.

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Посвящённая белым и чёрным фигурам в шахматах программа всё-таки вышла в эфир ABC, но её ведущий Джеймс Валентайн заявил, что хочет лишь обсудить некоторые вопросы, не поднимая тему «расизма» в игре. Гостем радиостанции стал член Австралийской федерации шахмат Кевин Бонэм, который также опроверг домыслы о возможном расистском подтексте в очерёдности ходов белых и чёрных фигур.

«Сами по себе фигуры не представляют команды, состоящие из игроков разных рас, они лишь условно изображают противников в военной форме разных цветов, если вам так будет понятнее», — напомнил Бонэм.

Специалист также отметил, что в шахматах не имеет никакого значения, кто ходит первым — белые или чёрные. Существующие правила необходимы лишь для того, чтобы при наглядном изображении партий можно было сразу определить, кто совершал первый ход.

Первый ход чёрными и партия против расизма

Правила Международной федерации шахмат однозначно требуют, чтобы игрок, владеющий белыми фигурами, совершал первый ход, после чего к игре смог бы приступить соперник, играющий чёрными. Однако так было не всегда.

До второй половины XIX века допускалось, что первый ход может совершать шахматист, играющий чёрными. В знаменитой «Бессмертной партии», разыгранной в 1851 году, Адольф Андерссен ходил первым, но использовал чёрные фигуры, в то время как его соперник Лионель Кизирицкий играл белыми. В дальнейшем для более удобного анализа этой легендарной игры их цвета «поменялись».

Шахматный теоретик Джордж Уолкер в 1841 году предлагал использовать правило, по которому цвет фигур выбирал игрок, который получил право ходить первым. Но в дальнейшем получила распространение традиция, по которой партию начинал игрок с белыми фигурами, ставшая со временем обязательным правилом.

Интересно, что чемпион мира Магнус Карлсен и нидерландский гроссмейстер Аниш Гири однажды решили нарушить его. Весной 2019 года, в Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, они провели партию, в которой норвежец ходил первым чёрными фигурами.