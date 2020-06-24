В США установили, что афроамериканскому пилоту NASCAR не подбрасывали петлю

Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало открывать дело по факту обнаружения петли для виселицы в боксах афроамериканского гонщика команды Richard Petty Motorsports Буббы Уоллеса во время этапа NASCAR Cup в Талладеге.

Как сообщает пресс-служба команды, оценив все факты и улики, ФБР установило, что петля в боксах находилась ещё с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот гаража.

Отмечается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллес займёт именно эти боксы летом 2020 года.

26-летний Уоллес выступает в системе чемпионатов NASCAR c 2010 года.

Ранее сообщалось, что в боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы, что вызвало общественный резонанс в связи с протестами против расизма.