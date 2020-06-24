В США установили, что афроамериканскому пилоту NASCAR не подбрасывали петлю
- Reuters
Как сообщает пресс-служба команды, оценив все факты и улики, ФБР установило, что петля в боксах находилась ещё с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот гаража.
Отмечается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллес займёт именно эти боксы летом 2020 года.
26-летний Уоллес выступает в системе чемпионатов NASCAR c 2010 года.
Ранее сообщалось, что в боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы, что вызвало общественный резонанс в связи с протестами против расизма.