В США установили, что афроамериканскому пилоту NASCAR не подбрасывали петлю

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Федеральное бюро расследований (ФБР) не стало открывать дело по факту обнаружения петли для виселицы в боксах афроамериканского гонщика команды Richard Petty Motorsports Буббы Уоллеса во время этапа NASCAR Cup в Талладеге.
В США установили, что афроамериканскому пилоту NASCAR не подбрасывали петлю
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба команды, оценив все факты и улики, ФБР установило, что петля в боксах находилась ещё с октября 2019 года и использовалась для поднятия ворот гаража. 

Отмечается, что на тот момент никто не мог знать, что Уоллес займёт именно эти боксы летом 2020 года.

26-летний Уоллес выступает в системе чемпионатов NASCAR c 2010 года.

Ранее сообщалось, что в боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы, что вызвало общественный резонанс в связи с протестами против расизма.

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