В боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы

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В боксах гонщика команды Richard Petty Motorsports Буббы Уоллеса во время этапа NASCAR Cup в Талладеге, штат Алабама, обнаружили петлю для виселицы.
В боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы
  • Reuters

Как сообщает Motorsport, в NASCAR начали расследование, чтобы установить, кто подложил петлю в боксы афроамериканского пилота.

Поскольку этап в Талладеге проходит без зрителей, доступ к боксам имеют только члены команд, представители трассы и сотрудники самого чемпионата, руководство которого уже пообещало уволить всех причастных к инциденту.

26-летний Уоллес выступает в системе чемпионатов NASCAR c 2010 года.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон принял участие в акции протеста против расизма в Лондоне.

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