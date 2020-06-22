В боксах афроамериканского гонщика NASCAR обнаружили петлю для виселицы

В боксах гонщика команды Richard Petty Motorsports Буббы Уоллеса во время этапа NASCAR Cup в Талладеге, штат Алабама, обнаружили петлю для виселицы.

Как сообщает Motorsport, в NASCAR начали расследование, чтобы установить, кто подложил петлю в боксы афроамериканского пилота.

Поскольку этап в Талладеге проходит без зрителей, доступ к боксам имеют только члены команд, представители трассы и сотрудники самого чемпионата, руководство которого уже пообещало уволить всех причастных к инциденту.

26-летний Уоллес выступает в системе чемпионатов NASCAR c 2010 года.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон принял участие в акции протеста против расизма в Лондоне.