Хэмилтон принял участие в акции протеста против расизма в Лондоне

Шестикратный чемпион мира по автогонкам класса «Формулы-1», пилот Mercedes Льюис Хэмилтон вышел на улицу, принял участие в акции протеста в поддержку антирасистского движения Black Lives Matter в Лондоне.

Об этом сообщает The Race. Также Хэмилтон в своих соцсетях опубликовал обращение.

«Ваше молчание по-прежнему оглушительно. Не молчите и помогите нам донести до людей информацию о несправедливости и предрассудках, с которыми темнокожие и вообще цветные люди сталкиваются ежедневно, на протяжении сотни лет. Нам нужны и ваши голоса. Нам нужно, чтобы вы вышли из зоны комфорта, поддержав нас в борьбе с расизмом», — заявил Хэмилтон.

Движение Black Lives Matter и протесты по всему миру зародились после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате чрезмерной жестокости полицейского.

Ранее сообщалось, что в РФС изучат скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма.