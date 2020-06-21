Хэмилтон принял участие в акции протеста против расизма в Лондоне
- Reuters
Об этом сообщает The Race. Также Хэмилтон в своих соцсетях опубликовал обращение.
«Ваше молчание по-прежнему оглушительно. Не молчите и помогите нам донести до людей информацию о несправедливости и предрассудках, с которыми темнокожие и вообще цветные люди сталкиваются ежедневно, на протяжении сотни лет. Нам нужны и ваши голоса. Нам нужно, чтобы вы вышли из зоны комфорта, поддержав нас в борьбе с расизмом», — заявил Хэмилтон.
Движение Black Lives Matter и протесты по всему миру зародились после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего в результате чрезмерной жестокости полицейского.
Ранее сообщалось, что в РФС изучат скандирования фанатов ЦСКА в адрес Малкома на предмет расизма.