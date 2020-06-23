Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на пролёт над стадионом самолёта с баннером «Жизнь белых имеет значение» во время домашнего матча 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Бёрнли».

Английский форвард опубликовал в своём Twitter фотографию баннера, сопроводив её хештегом Time For Change — «Время перемен».

После стартового свистка над стадионом «Этихад», где проходила встреча, пролетел самолёт с баннером White Lives Matter. Это произошло сразу после того, как футболисты обеих команд стали на колено, поддержав движение Black Lives Matter — «Жизнь темнокожих имеет значение».

Ранее сообщалось, что тренер «Бёрнли» извинился за инцидент с самолётом с баннером «Жизнь белых имеет значение».