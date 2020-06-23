Тренер «Бёрнли» извинился за инцидент с самолётом с баннером «Жизни белых важны»

Главный тренер английского футбольного клуба «Бёрнли» Шон Дайч прокомментировал ситуацию, произошедшую во время выездного матча с «Манчестер Сити». В начале встречи над стадионом пролетел самолёт с баннером, на котором было написано: «Жизни белых важны».

«Я услышал шум и не сразу понял, что происходит. Это неприемлемо. Мы можем только извиниться», — цитирует Дайча BBC.

По словам английского специалиста, он не знает, какое заявление по данной ситуации может сделать руководство футбольного клуба «Бёрнли». Дайч отметил, что официальные лица сделают выводы из данного инцидента.

Матч 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» завершился победой хозяев со счётом 5:0. По дублю на свой счёт записали Филип Фоден и Рияд Марез. Ещё один гол на счету Давида Сильвы.

Ранее сообщалось, что во время матча 30-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Бёрнли» над стадионом «Этихад» пролетел самолёт с баннером, на котором было написано: «Жизни белых важны».