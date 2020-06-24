Фаната «Бернли», запустившего самолёт с баннером «Жизни белых важны», уволили с работы

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Болельщик «Бернли» Джейк Хеппл, ответственный за акцию перед матчем Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Манчестер Сити» (0:5), был уволен с работы.
Фаната «Бернли», запустившего самолёт с баннером «Жизни белых важны», уволили с работы
  • Reuters

Об этом сообщает Daily Mail. Перед игрой футболисты приняли участие в акции «Жизни темнокожих важны». В это время над стадионом пролетел самолёт с баннером «Жизни белых важны».

Болельщик «Бернли», организовавший эту акцию, работал сварщиком в Paradigm Precision. Компания уволила его, заявив, что не приемлет расизм.

«Я не расист. Я знаю, что меня пытаются им выставить. Но это не так. Среди друзей у меня много темнокожих и азиатов. Этот баннер был вдохновлён движением «Жизни чёрных важны». Мы не пытались обидеть движение или темнокожих. Я считаю важным признать и то, что жизни белых также важны. Это всё, что я хочу сказать», — заявил Хеппл. 

Ранее Стерлинг отреагировал на баннер «Жизнь белых имеет значение».

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