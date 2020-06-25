Дмитрий Комбаров поделился мнением о движении против расизма Black Lives Matter

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о движении против расизма Black Lives Matter.

«Я против расизма и любых его форм проявления. Но, к сожалению, это движение захлестнуло Америку. Поддерживать его или нет, каждый решает сам, потому что ситуация неоднозначная в любом случае. Если взять историю, то не только темнокожие люди были рабами, но и белые. Просто сейчас история воспринимается искажённо, её вывернули. И то, что они творят, избивают белых людей, это, наверное, можно приравнять к расизму, только обратному. Когда темнокожие просто так избивают белых, в том числе женщин, это ли не проявление расизма? Только зеркальное», — цитирует Комбарова РИА Новости.

По его мнению, необходимо меньше говорить об этой акции, чтобы предотвратить погромы, избиения и насилие.

Протесты по всему миру начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате чрезмерной жестокости полицейского.

Ранее экс-футболист Сол Кэмпбелл выразил надежду, что движение Black Lives Matter будет продолжаться.