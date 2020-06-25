Дмитрий Комбаров поделился мнением о движении против расизма Black Lives Matter

Короткая ссылка
Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров высказался о движении против расизма Black Lives Matter.
Дмитрий Комбаров поделился мнением о движении против расизма Black Lives Matter
  • © Пресс-служба ФК "Крылья Советов"

«Я против расизма и любых его форм проявления. Но, к сожалению, это движение захлестнуло Америку. Поддерживать его или нет, каждый решает сам, потому что ситуация неоднозначная в любом случае. Если взять историю, то не только темнокожие люди были рабами, но и белые. Просто сейчас история воспринимается искажённо, её вывернули. И то, что они творят, избивают белых людей, это, наверное, можно приравнять к расизму, только обратному. Когда темнокожие просто так избивают белых, в том числе женщин, это ли не проявление расизма? Только зеркальное», — цитирует Комбарова РИА Новости.

По его мнению, необходимо меньше говорить об этой акции, чтобы предотвратить погромы, избиения и насилие. 

Протесты по всему миру начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате чрезмерной жестокости полицейского.

Ранее экс-футболист Сол Кэмпбелл выразил надежду, что движение Black Lives Matter будет продолжаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить