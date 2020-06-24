Экс-футболист Кэмпбелл надеется, что движение Black Lives Matter будет продолжаться

Бывший защитник «Тоттенхэма», «Арсенала» и сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл поделился мнением о движении против расизма Black Lives Matter.

«Я просто надеюсь, что это продолжится и доберётся до всех руководителей, как в СМИ, так и в футболе и правительстве. Люди должны продолжать диалог и выводить его на новый уровень, чтобы произошли реальные изменения», — цитирует Кэмпбелла Sky Sports.

Он отметил, что все шаги должны быть последовательными, участие в этом должен принимать каждый человек. Он также выразил надежду, что люди не вернутся к старому образу мышления.

«Я лишь боюсь, что люди забудут. Что всё останется позади и вернётся в прежнее русло. Надеюсь, этого не случится», — добавил Кэмпбелл.

Протесты по всему миру начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате чрезмерной жестокости полицейского.

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