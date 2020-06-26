Петля раздора: чем закончился «расистский скандал» вокруг темнокожего гонщика из США

Серия NASCAR завершила своё собственное расследования инцидента с висельной петлёй, которая была обнаружена в боксе темнокожего пилота Баббы Уоллеса. Организаторы автогонок не стали оспаривать выводы ФБР, которое заявило, что верёвка использовалась для поднятия двери и не была предназначена для запугивания спортсмена. При этом в руководстве серии отметили, что ни в одном другом гараже подобных канатов не обнаружили.

Американская автогоночная серия NASCAR завершила расследование инцидента, произошедшего с её единственным темнокожим пилотом Баббой Уоллесом. На прошлой неделе в его боксе на трассе в Алабаме была обнаружена висельная петля, которая считается отсылкой к суду Линча и является одним из символов расовой нетерпимости.

26-летний гонщик в последнее время стал известен как активист за права темнокожих и участник движения Black Lives Matter. После смерти Джорджа Флойда он заявил, что на гонках NASCAR необходимо запретить демонстрацию флага Конфедерации, который в современном американском обществе в основном ассоциируется с расизмом. Хотя все прошлые попытки отказаться от популярного на юге США флага были неудачными, в этот раз NASCAR согласилась с Уоллесом и наложила запрет на его показ.

Вскоре после этого, 21 июня, член гоночной команды Уоллеса обнаружил в его боксе на трассе Талладеге висельную петлю. В NASCAR незамедлительно осудили возможное проявление расизма по отношению к пилоту и заявили, что будут добиваться полного изгнания из спорта всех лиц, которые были причастны к инциденту. Для расследования возможной угрозы в адрес Уоллеса были привлечены специалисты ФБР.

Сам гонщик назвал произошедшее «подлым проявлением расизма и ненависти» и отметил, что не собирается отказываться от своих взглядов. Другие пилоты поддержали своего коллегу и на следующий день, на который из-за непогоды была перенесена гонка, все вместе сопровождали машину Уоллеса на пути из боксов в знак солидарности с ним. Также на газоне трассы была выложена огромная надпись «Я поддерживаю Баббу».

Между тем спустя два дня правоохранительные органы завершили проверку и объявили, что не обнаружили признаков состава преступления на почве расовой ненависти.

В ФБР заявили, что обнаруженная верёвка предназначалась для поднятия дверей гаража и была установлена не позднее прошлого октября, когда на этой трассе состоялась предыдущая гонка NASCAR. Петля висела ещё до того, как пилоты приехали в Талладегу для участия в гонке и получили в своё распоряжение гаражи. В ФБР посчитали, что Уоллес не был мишенью злоумышленников, а произошедшее не является проявлением расизма.

Сам гонщик признался, что испытал облегчение, когда узнал, что никакого злого умысла в данном случае не было.

«Понимал, что будут негативные отклики — люди уже называют меня «обманщиком» и так далее. Стало ясно, что «петля» была там давно, и это хорошо — ничего не было направлено против меня или моей семьи», — заявил спортсмен в эфире The Daily Show with Trevor Noah.

Такой итог расследования действительно вызвал критику в адрес Уоллеса. В соцсетях пилота обвинили в том, что вся эта история была выдумана, чтобы привлечь к себе внимание.

После этого в NASCAR продемонстрировали ту самую верёвку, чтобы снять вопросы о самом её существовании. Проведя своё собственное расследование, руководство серии также не стало оспаривать выводы ФБР о том, что Уоллес не подвергался расистским нападкам.

Глава серии Стив Фелпс показал фотографию верёвки и заявил, что ни на одной другой трассе не было обнаружено другой подобной петли.

«Узнав о петле и увидев её, мы в первую очередь подумали о том, чтобы защитить нашего гонщика. Мы живём в очень напряжённое и эмоциональное время. То, что мы увидели, было символом ненависти и было обнаружено только в одном гараже — гараже Баббы Уоллеса. Мне следовало использовать слово «предположительно» в своём первоначальном заявлении. Как видно по фотографии, петля была настоящей, как и наша забота о Баббе. Испытывая те же чувства, многие в нашей отрасли и наших СМИ встали на защиту семьи NASCAR, ведь они тоже её часть. Мы гордимся тем, что как много людей поддерживают то, что правильно», — заявил Фелпс.

Глава NASCAR сказал, что больше не допустит подобного инцидента в будущем и предпримет усилия, чтобы каждый гонщик чувствовал себя в безопасности.

Добавим, что в разгар скандала пользователи соцсетей также обратили внимание, что Майк Фалп, владелец одной из автотрасс в Северной Каролине, начал продавать на торговой площадке Facebook верёвки под названием «Верёвки для Баббы». Эта реклама вызвала бурю негодования в комментариях к товару и вскоре была снята.